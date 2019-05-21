«Мы большие мальчики». Санчес — о ситуации с Головкиным и наставлении на первый бой с новым тренером

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Стороны сотрудничали с 2010 года, но в апреле этого года Головкин принял решение расстаться с тренером. Новым наставником GGG стал Джонатан Бэнкс. При этом казахстанец продолжается тренироваться в Big Bear (штат Калифорния, США), где находится зал Санчеса The Summit, но выбрал другое место.

«Ничего не изменилось (после ухода GGG). Что сделано, то сделано. Что было, то прошло. Мы двигаемся дальше, — сказал Санчеса для K.O. Artist Sports. — Здесь в Big Bear мы с ним (с Головкиным) не видимся. У меня и без того хватает работы. У него свои дела. Мы большие мальчики, и что случилось, то случилось. Мы должны продолжать делать свое дело. Геннадию предстоит провести очень важный бой 8 июня, и соперника нельзя недооценивать. Ему (Головкину) необходимо делать свою работу и позаботиться о том, чтобы этот парень не доставил ему проблем».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года. В нем казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.