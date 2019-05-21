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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы большие мальчики». Санчес — о ситуации с Головкиным и наставлении на первый бой с новым тренером

Известный американский тренер Абель Санчес рассказал об обстановке в тренировочном зале после ухода экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Стороны сотрудничали с 2010 года, но в апреле этого года Головкин принял решение расстаться с тренером. Новым наставником GGG стал Джонатан Бэнкс. При этом казахстанец продолжается тренироваться в Big Bear (штат Калифорния, США), где находится зал Санчеса The Summit, но выбрал другое место.

«Ничего не изменилось (после ухода GGG). Что сделано, то сделано. Что было, то прошло. Мы двигаемся дальше, — сказал Санчеса для K.O. Artist Sports. — Здесь в Big Bear мы с ним (с Головкиным) не видимся. У меня и без того хватает работы. У него свои дела. Мы большие мальчики, и что случилось, то случилось. Мы должны продолжать делать свое дело. Геннадию предстоит провести очень важный бой 8 июня, и соперника нельзя недооценивать. Ему (Головкину) необходимо делать свою работу и позаботиться о том, чтобы этот парень не доставил ему проблем».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года. В нем казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для Головкина дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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