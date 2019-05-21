СМИ о впечатляющей победе «Монстра» из рейтинга P4P: А этот парень точно не казах?

«Мой первый взгляд на Головкина — добрый казахский мальчик, улыбающийся разрушитель миров и преемник ужасных Тайсона, Дюрана, Формана и Листона — дал мне тот же трепет с мурашками по коже, который я получил, когда меня представили Иноуэ. Я снова почувствовал это в субботу, когда смотрел, как Эммануэль Родригес выпрямляет спину в бою против Иноуэ на DAZN, а затем рушится, когда спустя несколько мгновений “Монстр” материализовался, чтобы забрать его душу. На секундочку: Родригес (19−1, 12 КО) не какой-то таксист. Он пришел к субботнему бою — объединительному полуфиналу Всемирной боксерской суперсерии в легчайшем весе — непобедимым и уважаемым обладателем титула из Пуэрто-Рико, заигрывавшим с лучшей пятеркой дивизиона. Но Иноуэ (18−0, 16 КО) — совсем другое животное. Иноуэ вселяет со врагов ужас», — написал Лангендорф в своей статье.