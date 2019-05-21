«После боя с “Канело” захотел изменений». Тедди Атлас — о причинах ухода Головкина от Санчеса и репутации нокаутера

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Санчес заявил, что они расстались из-за намерения Головкина значительно урезать его вознаграждение, но сам боксер объяснил решение желанием совершенствоваться. Атлас же полагает, что Головкин захотел перемен.

«Мой опыт говорит мне, что это просто отговорка, чтобы больше не работать с этим тренером, не важно по каким причинам, возможно из-за последнего боя, возможно из-за чего-то в тренировочном лагере, — сказал Атлас. — Постоянно ходили слухи или мнения о том, что Абель Санчес часто перетренировывает боксеров, мнения после некоторых его боев, что Головкин был перетренирован. Я не знаю, иногда Головкин был в хорошей форме, но не выглядел сильным, это знак перетренированности».

«Повторюсь, я не был на его тренировках, но я в этом деле уже 40 лет и я не боюсь высказывать свое мнение, основываясь на своем опыте, — добавил Атлас. — В конце концов, боксер — это работодатель, а тренер — работник, и работодатель решает это. Можно повторять, что все из-за денег, но если бы он хотел видеть Абеля Санчеса своим тренером, он остался бы его тренером — 100 процентов».

«Почему бы просто не сказать, что он хотел перемен, — сказал Атлас о Головкине, — потому что говорить, что это из-за денег — это звучит мелочно, эгоистично. Головкин не говорил этого, Санчес сказал, что все дело в деньгах, Головкин не подтверждал этого, но если послушать, что говорил Головкин после боя с “Канело”, он сказал, что хочет изменений, немного касался того, что он хочет научится новому. Сейчас многие говорят, что старую собаку новым трюкам не научишь, ему 37 или 36 лет, неважно, но я уверен, что никогда не поздно учиться, если есть стремление к этому».

«Возможно Санчес давал ему слишком большие нагрузки, он был перетренированным, и возможно, если Головкин чувствовал себя именно так, это было одной из причин задуматься об уходе, — добавил Атлас. — Будет интересно посмотреть, как он будет выступать под руководством Джонатана Бэнкса, который был учеником Эммануэля Стюарда».

Атлас также отметил, что, по его мнению, Головкин был всегда несколько переоценен, и он не прогрессировал последние несколько лет, в отличие, например, от Сауля Альвареса, который провел второй бой с Головкиным совсем иначе, чем первый.

«В последние несколько лет я не видел, что Головкин становится лучше, на мой взгляд, это была стагнация, — сказал Атлас. — Я всегда придерживался мнения, что он просто большой средневес, крупный и физически мощный, и я считал, что он немного переоценен. Мне очень нравился Головкин, но я считал, что он в некоторой степени переоценен».

«Он знал, как боксировать, знал весь процесс, знал подход к боксу, очевидно у него была уверенность в себе, необходимая для успеха в любом деле, и он был физически силен, был крупным средневесом, был агрессивным, — сказал Атлас о начале карьеры Головкина в США. — У него был удар, действительно хороший удар, но он был переоценен. Но он был большой, сильный парень, и я думаю, часть его успеха была основана на том, что он не пошел по стопам других европейских средневесов, которым было уже 35, 36 лет, они были уже на спаде (когда приехали в США), да и никогда не были на таком уровне».

«Он создал себе репутацию, побеждая нокаутами на НВО и получая за это хорошие деньги, и естественно становясь известнее, чем другие боксеры, которые тоже вероятно были хороши. Я считал, что это часть бокса, он по-прежнему тот, кто нокаутирует всех, он тот, с кем следует считаться, он находится на вершине, учитывая имеющуюся конкуренцию. И я думал таким образом до того момента, когда он встретился с полноценным средневесом, с Дэниэлом Джейкобсом, и его недостатки стали видны. Бой дался ему намного труднее, чем все привыкли, и я был шокирован тем боем».

Добавим, что под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш «Канело» в сентябре 2018 года (годом ранее их первый закончился ничьей). В нем казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.