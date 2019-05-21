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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес нашел замену Лас-Вегасу для третьего боя с Головкиным?

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) свой следующий бой может провести в родной Мексике. Об этом сообщает BoxingScene.com.

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9
фотографий

Альварес не дрался на родине с ноября 2011 года, когда побил в Мехико пуэрториканца Кермита Синтрона. В начале мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena мексиканец единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО), отобрав у того пояс IBF.

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Заинтересованность в проведении поединка в Мексике высказал не только Альварес, но и его промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions. Существует вероятность, что мексиканские поклонники «Канело» смогут воочию увидеть своего кумира уже в сентябре. Сам чемпион отметил, что надеется на возможность выступить перед родными болельщиками.

«Мы хотим устроить в сентябре что-то значимое. Мы намерены подписать контракт с лучшими бойцами и сейчас ищем достойных кандидатов», — заявил менеджер «Канело» Эдди Рейносо.

Де Ла Хойя также уверен в том, что Альварес может провести бой в Мексике. В качестве возможных арен для проведения поединка сейчас рассматривают Foro Sol и Estadio Chivas. Владелец GBP признался, что организация масштабного боксерского события в Мексике требует много времени и усилий.

«Это вполне реальная опция, все зависит от ситуации. “Канело” хочет драться в Мексике. Однако нам нужно найти оппонента, который согласится сюда приехать. Не все чемпионы мира готовы выйти в ринг и драться на глазах переполненной мексиканцами арены», — пояснил Де Ла Хойя.

Ранее несколько источников сообщали, что в сентябре «Канело» может провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

При этом сам Головкин дал понять, что заинтересован в проведении трилогии в другом городе. На ринг GGG 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для казахстанца дебютным по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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