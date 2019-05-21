«Может стать чемпионом». Канадский эксперт оценил победу нокаутом от Джукембаева и дал ему совет на будущее

18 мая по времени Нур-Султана в канадском Монреале казахстанец встретился с мексиканцем Луисом Хесусом Видалесом (13−6, 6 КО). Их бой был рассчитан на десять раундов, но в конце первого рефери принял решение остановить бой после нокдауна и присудить победу Джукембаеву.

«У Джукембаева хорошие данные нокаутера. Это мы смогли увидеть в его последнем бою. Он настроился на раннее доминирование и быструю победу. Результат схватки был ожидаем, но скорость Джукембаева удивила многих. Он перерос соперников и нуждается в более сильной оппозиции. Переезд в США выглядит достаточно логично. Ему нужно повышать уровень своих соперников и добиваться профессионального роста. Ему предстоит непростой путь, но он может стать чемпионом», — отметил Алапи.

Отметим, что после этой победы Джукембаев поднялся на шесть позиций и приблизился к ТОП-20 в рейтинге своего дивизиона.