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21 мая, источник: Vesti.kz

«Может стать чемпионом». Канадский эксперт оценил победу нокаутом от Джукембаева и дал ему совет на будущее

Обозреватель канадского спортивного портала TheFightCity.com Захари Алапи прокомментировал корреспонденту Vesti.kz 16-ю победу боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (16−0, 13 КО). В ходе беседы он посоветовал казахстанцу повысить уровень оппозиции.

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18 мая по времени Нур-Султана в канадском Монреале казахстанец встретился с мексиканцем Луисом Хесусом Видалесом (13−6, 6 КО). Их бой был рассчитан на десять раундов, но в конце первого рефери принял решение остановить бой после нокдауна и присудить победу Джукембаеву.

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«У Джукембаева хорошие данные нокаутера. Это мы смогли увидеть в его последнем бою. Он настроился на раннее доминирование и быструю победу. Результат схватки был ожидаем, но скорость Джукембаева удивила многих. Он перерос соперников и нуждается в более сильной оппозиции. Переезд в США выглядит достаточно логично. Ему нужно повышать уровень своих соперников и добиваться профессионального роста. Ему предстоит непростой путь, но он может стать чемпионом», — отметил Алапи.

Отметим, что после этой победы Джукембаев поднялся на шесть позиций и приблизился к ТОП-20 в рейтинге своего дивизиона.

В преддверии боя Джукембаев сообщил, что близок к подписанию контракта с промоутерской компанией Golden Boy, самым известным клиентом которой является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО).

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