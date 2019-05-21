Экс-чемпион WBA определился с датой и местом первого боя после нокаута от «Канело»

Источник: AP 2019

Поединок состоится в родном для Филдинга Ливерпуле, а имя соперника объявят позднее. В США его покажет сервис ESPN+, у которого более двух миллионов подписчиков.

Для Филдинга этот бой станет возвращением после поражения нокаутом от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−2−1, 35 КО). В декабре 2018 года на Madison Square Garden в Нью-Йорке британец четырежды побывал в нокдауне и проиграл нокаутом в третьем раунде, потеряв титул WBA в первой защите.