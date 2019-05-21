Экс-чемпион WBA определился с датой и местом первого боя после нокаута от «Канело»

Поединок состоится в родном для Филдинга Ливерпуле, а имя соперника объявят позднее. В США его покажет сервис ESPN+, у которого более двух миллионов подписчиков.
Для Филдинга этот бой станет возвращением после поражения нокаутом от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−2−1, 35 КО). В декабре 2018 года на Madison Square Garden в Нью-Йорке британец четырежды побывал в нокдауне и проиграл нокаутом в третьем раунде, потеряв титул WBA в первой защите.
Отметим, что победа над Филдингом позволила «Канело» стать чемпионом мира в третьем весе. Этот бой был для мексиканца первым после победы над экс-чемпионом WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), которого он выиграл решением большинства судей спустя 12 месяцев после ничьей.