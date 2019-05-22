Головкин вне пятерки. Журнал The Ring обновил рейтинг P4P
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первое место в нем сохранил чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО). Следом за ним расположились чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), владеющий титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе.
Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) расположился лишь на седьмой строчке. В прошлом году GGG потерпел первое поражение в карьере, уступив в матче реванше «Канело», и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
Полностью рейтинг P4P журнала The Ring выглядит так:
1. Василий Ломаченко (13−1, 10 КО)
2. Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО)
3. Сауль Альварес (52−1−2, 34 КО)
4. Наоя Иноуэ (18−0, 16 КО)
5. Александр Усик (16−0, 12 КО)
6. Эррол Спенс (25−0, 21 КО)
7. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО)
8. Хуан Франсиско Эстрада (39−3, 26 КО)
9. Майки Гарсия (39−1, 30 КО)
10. Донни Ньетес (42−1−5, 23 КО).