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08:41 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин вне пятерки. Журнал The Ring обновил рейтинг P4P

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первое место в нем сохранил чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО). Следом за ним расположились чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), владеющий титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе.

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Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) расположился лишь на седьмой строчке. В прошлом году GGG потерпел первое поражение в карьере, уступив в матче реванше «Канело», и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Полностью рейтинг P4P журнала The Ring выглядит так:
1. Василий Ломаченко (13−1, 10 КО)
2. Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО)
3. Сауль Альварес (52−1−2, 34 КО)
4. Наоя Иноуэ (18−0, 16 КО)
5. Александр Усик (16−0, 12 КО)
6. Эррол Спенс (25−0, 21 КО)
7. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО)
8. Хуан Франсиско Эстрада (39−3, 26 КО)
9. Майки Гарсия (39−1, 30 КО)
10. Донни Ньетес (42−1−5, 23 КО).

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