Головкин вне пятерки. Журнал The Ring обновил рейтинг P4P

Первое место в нем сохранил чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО). Следом за ним расположились чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), владеющий титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе.