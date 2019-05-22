«Победил в двух боях». Леффлер предсказал дату трилогии Головкин — «Канело»

«Я знаю, что есть разные мнения о том, кто победил в двух боях с Альваресом. Естественно, мы считаем, что GGG взял верх в этих поединках и по-прежнему остается непобедимым, а также является сильнейшим средневесом мира. Это действительно будет возвращение народного чемпиона. Когда у вас есть такой непобедимый и голодный боец, как Стив Роллс, который может забрать все, что заработал GGG за свою карьеру, — такие поединки представляют наибольшую опасность для GGG на данном этапе. Очевидно, что в будущем возможен третий бой с “Канело”. Но если GGG недооценит кого-то вроде Стива, это будет одна из тех классических ситуаций, которая может сорвать все планы. Головкин дважды продавал Madison Square Garden и арену Forum. Он дважды собирал полные T-Mobile Arena и O2 Arena. Геннадий действительно является глобальным послом мира в этом спорте. На мой взгляд, Головкин по-прежнему остается сильнейшим представителем средней весовой категории. Неважно, в какой день Головкин и “Канело” сразятся снова, это будет мексиканский праздник. Независимо от даты в календаре», — цитирует Леффлера Worldboxingnews.net.