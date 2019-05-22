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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Победил в двух боях». Леффлер предсказал дату трилогии Головкин — «Канело»

Промоутер Том Леффлер в преддверии дебюта экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на стриминговом сервисе DAZN поделился мнением относительного третьего боя между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), ныне владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в средней категории.

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Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта.

«Я знаю, что есть разные мнения о том, кто победил в двух боях с Альваресом. Естественно, мы считаем, что GGG взял верх в этих поединках и по-прежнему остается непобедимым, а также является сильнейшим средневесом мира. Это действительно будет возвращение народного чемпиона. Когда у вас есть такой непобедимый и голодный боец, как Стив Роллс, который может забрать все, что заработал GGG за свою карьеру, — такие поединки представляют наибольшую опасность для GGG на данном этапе. Очевидно, что в будущем возможен третий бой с “Канело”. Но если GGG недооценит кого-то вроде Стива, это будет одна из тех классических ситуаций, которая может сорвать все планы. Головкин дважды продавал Madison Square Garden и арену Forum. Он дважды собирал полные T-Mobile Arena и O2 Arena. Геннадий действительно является глобальным послом мира в этом спорте. На мой взгляд, Головкин по-прежнему остается сильнейшим представителем средней весовой категории. Неважно, в какой день Головкин и “Канело” сразятся снова, это будет мексиканский праздник. Независимо от даты в календаре», — цитирует Леффлера Worldboxingnews.net.

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