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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

«И Головкин не шокировал его». Тренер Джейкобса нашел изъяны у «Канело» и объявил об уходе из веса GGG

Известный американский тренер Андре Розье дал интервью новостному порталу EsNews, поведав, что может стать залогом успеха украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 KO) в возможном бое с чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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4 мая в Лас-Вегасе другой подопечный Розье — американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) встречался с Альваресом и проиграл решением судей, потеряв титул IBF. Деревянченко, который в прошлом году проиграл Джейкобсу в бою за вакантный пояс IBF, является обязательным претендентом по этой линии.

— Как можно надеяться на успех в бою с «Канело» со стилем, который есть у Сергея Деревянченко, ведь даже у Дэнни были сложности?
— Сергей — это один из моих учеников, который очень сфокусирован, когда мы работаем вместе. Просто посмотрите на бои, когда мы вместе, и когда нет. Вы увидите это. Это будет другая история, когда он будет в ринге с Канело, потому что я буду правильно им руководить.

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— Увидели ли вы какие-то изъяны у «Канело» в бою с Джейкобсом?
— Я увидел некоторые изъяны, которые мы можем использовать. Но я не расскажу о них.

— Что насчет перехода Джейкобса в суперсредний дивизион?
— Нужно поработать в этом дивизионе, акклиматизироваться. Это новое место для него, так что будем двигаться шаг за шагом.

— Он точно уходит в суперсредний вес, он не вернется в средний дивизион?
— Я очень сомневаюсь, что он сможет сделать 72,6 килограмма.

— Как он поживает?
— Он проиграл в большом бою, но с ним все хорошо.

— Подбородок «Канело» вас удивил? Я имею в виду, что он пропустил три левых хука от Дэнни?
— Нет. Головкин — один из самых больших панчеров в среднем дивизионе, и он не шокировал его. Я знал, что «Канело» может принимать удары, я не беспокоился по этому поводу.

Добавим, что бой Альварес — Джейкобс посетил казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), которые дрался с обоими боксерами. Однако GGG остался разочарован увиденным, назвав их поединок скучным спаррингом.

Головкин и Альварес встречались дважды в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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