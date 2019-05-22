«И Головкин не шокировал его». Тренер Джейкобса нашел изъяны у «Канело» и объявил об уходе из веса GGG

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4 мая в Лас-Вегасе другой подопечный Розье — американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) встречался с Альваресом и проиграл решением судей, потеряв титул IBF. Деревянченко, который в прошлом году проиграл Джейкобсу в бою за вакантный пояс IBF, является обязательным претендентом по этой линии.

— Как можно надеяться на успех в бою с «Канело» со стилем, который есть у Сергея Деревянченко, ведь даже у Дэнни были сложности?

— Сергей — это один из моих учеников, который очень сфокусирован, когда мы работаем вместе. Просто посмотрите на бои, когда мы вместе, и когда нет. Вы увидите это. Это будет другая история, когда он будет в ринге с Канело, потому что я буду правильно им руководить.

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— Увидели ли вы какие-то изъяны у «Канело» в бою с Джейкобсом?

— Я увидел некоторые изъяны, которые мы можем использовать. Но я не расскажу о них.

— Что насчет перехода Джейкобса в суперсредний дивизион?

— Нужно поработать в этом дивизионе, акклиматизироваться. Это новое место для него, так что будем двигаться шаг за шагом.

— Он точно уходит в суперсредний вес, он не вернется в средний дивизион?

— Я очень сомневаюсь, что он сможет сделать 72,6 килограмма.

— Как он поживает?

— Он проиграл в большом бою, но с ним все хорошо.

— Подбородок «Канело» вас удивил? Я имею в виду, что он пропустил три левых хука от Дэнни?

— Нет. Головкин — один из самых больших панчеров в среднем дивизионе, и он не шокировал его. Я знал, что «Канело» может принимать удары, я не беспокоился по этому поводу.

Добавим, что бой Альварес — Джейкобс посетил казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), которые дрался с обоими боксерами. Однако GGG остался разочарован увиденным, назвав их поединок скучным спаррингом.