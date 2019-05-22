Первый победитель WBSS вызвался лишить Головкина трилогии с «Канело» в сентябре

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Правда, сначала Смиту предстоит провести защиту титула. 1 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке он встретится с французско-камерунским боксером Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (37−3, 21 КО).

«Канело» — суперзвезда бокса, и он упомянул мое имя после своего поединка. Я уверен, что наши команды смогут сесть за стол переговоров, и если этот бой удастся устроить, то я за него ухвачусь. Сначала я позабочусь о своих делах 1 июня — мне предстоит тяжелый поединок против Н`дама. И если я пройду его без травм, тогда у меня будет много больших имен для следующего боя, — сказал Смит.

Тренер британца Джо Галлахер одобряет идею своего подопечного и считает, что данный поединок можно провести в Великобритании:

«Я думаю, это будет соответствовать всем требованиям. Мы будем рады приветствовать “Канело”, если он захочет приехать в Великобританию и сразиться. Думаю, Смит составит ему достойную конкуренцию».

Помимо Смита, на бой с «Канело» в сентябре претендует и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО). Также заинтересованность высказал и чемпион IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший (25−0, 21 KO).

Напомним, Головкин и «Канело» дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.