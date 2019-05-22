Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Урал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Норвегия1
Латвия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
СловакияБ2
Дания1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Швеция4
Россия7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21.05
Канада3
США0
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Сан-Хосе Шаркс1
Все события
Фоторепортажи
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
11ЦСКА выиграл Евролигу
10:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не в обиде на Геннадия». Данияр Елеусинов прояснил ситуацию с Головкиным

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО), выступающий в полусреднем весе, прокомментировал «конфликт» со своим соотечественником — экс-чемпионом мира в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Его слова приводит Sputniknews.kz.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Изначально Елеусинов планировал провести десятираундовый поединок в андеркарте вечера бокса 8 июня в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой Головкина против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

Читайте также
«Я предпочитаю не реагировать, но меня пытаются очернить»: Головкин — о ситуации с Елеусиновым и поддержке казахстанских боксеров

Однако позже олимпийский чемпион объявил о переносе боя из этого карда на более ранний срок. По словам менеджера Елеусинова, такой шаг был вызван тем, что GGG не захотел видеть соотечественника в своем шоу. Сам Головкин также сделал заявление по этой ситуации.

«Было ясно, что земляк не хотел чтобы я выступал. Геннадий Головкин в интервью журналистам сказал что “У нас с Данияром разные пути”. Считаю поступок не соответствует его уровню. Но здесь надо учитывать одно. Я не пытался его очернить. Если обиделся, мог встретится лично и выяснить. Скажу честно, я не в обиде на Геннадия. Желаю ему только удачи. Каждый имеет право выразить мнение. Я лично с этим не согласен. Каждый боксер имеет свой стиль. Надо это учитывать. В ринге время надо выгодно использовать. Поэтому считаю что мои удары не слабые. Судьбу поединка решает время. Нужно уметь ловить момент для нанесения удара. Главное не спешить», — сказал Елеусинов.

Добавим, что свой следующий бой Елеусинов проведет 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

"У меня есть предложения от команд РПЛ". Бахтияров - о ФНЛ, жизни в Сочи и безумном выезде во Владивосток
Сборные России и США встретятся уже в 1/4 финала ЧМ
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 29-го тура РПЛ
Овечкин отыгрался на шведах. Россияне выиграли группу В на ЧМХ
ПСЖ не рассмотрит предложения по Мбаппе ниже 250 млн евро
Шайба россиянина вывела «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
«Меня вдохновляет Загитова»: кто такой Даниил Глейхенгауз
Олимпийская чемпионка по плаванию завершила карьеру в 22 года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь