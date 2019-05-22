«Я не в обиде на Геннадия». Данияр Елеусинов прояснил ситуацию с Головкиным

Однако позже олимпийский чемпион объявил о переносе боя из этого карда на более ранний срок. По словам менеджера Елеусинова, такой шаг был вызван тем, что GGG не захотел видеть соотечественника в своем шоу. Сам Головкин также сделал заявление по этой ситуации.

«Было ясно, что земляк не хотел чтобы я выступал. Геннадий Головкин в интервью журналистам сказал что “У нас с Данияром разные пути”. Считаю поступок не соответствует его уровню. Но здесь надо учитывать одно. Я не пытался его очернить. Если обиделся, мог встретится лично и выяснить. Скажу честно, я не в обиде на Геннадия. Желаю ему только удачи. Каждый имеет право выразить мнение. Я лично с этим не согласен. Каждый боксер имеет свой стиль. Надо это учитывать. В ринге время надо выгодно использовать. Поэтому считаю что мои удары не слабые. Судьбу поединка решает время. Нужно уметь ловить момент для нанесения удара. Главное не спешить», — сказал Елеусинов.