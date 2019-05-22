«Судейские оценки были ужасающими». «Канело» назвали недостойным места в рейтинге P4P и победы над Головкиным

В частности, автор не согласен с двумя пунктами: третье строчкой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), а также седьмым местом казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).
Эти боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
«3. Сауль «Канело» Альварес
Очередной боец, не соответствующий своему месту в рейтинге. В глазах боксерской публики два его поединка с Головкиным считаются проигранными. Лично я считаю, что «Канело» победил во втором бою, но он был предельно близким. Во всяком случае это не было впечатляющим выступлением мексиканца. На мой взгляд, GGG выиграл первый бой с Альваресом с результатом восемь раундов против четырех. Судейские оценки в том поединке были ужасающими. Учитывая всю грязь, окружающую бои «Канело» против Головкина и спорные исходы его встреч с Эрисланди Ларой и Остином Траутом, автор этих строк не верит, что Альварес заслуживает того, чтобы находиться в десятке лучших P4P. Самые значимые победы в карьере «Канело» имеют слишком неприятный привкус. Даже его победа над Мигелем Котто была противоречивой.
(…) 7. Геннадий Головкин
Возможно, он все еще должен считаться непобежденным. GGG заслуживает второй строчки в первой десятке P4P-рейтинга", — написал автор.
Полностью рейтинг P4P журнала The Ring выглядит так:
1. Василий Ломаченко (13−1, 10 КО)
2. Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО)
3. Сауль Альварес (52−1−2, 34 КО)
4. Наоя Иноуэ (18−0, 16 КО)
5. Александр Усик (16−0, 12 КО)
6. Эррол Спенс (25−0, 21 КО)
7. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО)
8. Хуан Франсиско Эстрада (39−3, 26 КО)
9. Майки Гарсия (39−1, 30 КО)
10. Донни Ньетес (42−1−5, 23 КО).