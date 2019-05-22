«Судейские оценки были ужасающими». «Канело» назвали недостойным места в рейтинге P4P и победы над Головкиным

Эти боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«3. Сауль «Канело» Альварес

Очередной боец, не соответствующий своему месту в рейтинге. В глазах боксерской публики два его поединка с Головкиным считаются проигранными. Лично я считаю, что «Канело» победил во втором бою, но он был предельно близким. Во всяком случае это не было впечатляющим выступлением мексиканца. На мой взгляд, GGG выиграл первый бой с Альваресом с результатом восемь раундов против четырех. Судейские оценки в том поединке были ужасающими. Учитывая всю грязь, окружающую бои «Канело» против Головкина и спорные исходы его встреч с Эрисланди Ларой и Остином Траутом, автор этих строк не верит, что Альварес заслуживает того, чтобы находиться в десятке лучших P4P. Самые значимые победы в карьере «Канело» имеют слишком неприятный привкус. Даже его победа над Мигелем Котто была противоречивой.