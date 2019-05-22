«Он в карде, все нормально». В команде Елеусинова подтвердили бой с соперником из Мексики
Менеджер казахстанского
Менеджер казахстанского
Соперником по восьмираундовому противостоянию станет 27-летний мексиканец Мигель Де Хесус Замудио Алонсо (43−12−1, 27 КО).
«Данияр в карде. Соперник уже утвержден — Мигель Замудио. С DAZN ко мне пришли бумаги — кто и во сколько выходит. И Данияр в этом списке. Все нормально», — поделился Алиев.
Добавим, что ранее планировалось участие Данияра Елеусинова в другом шоу — 8 июня в
Олимпийский чемпион должен был дебютировать в десятираундовом формате, но его бой был отменен.