«Он в карде, все нормально». В команде Елеусинова подтвердили бой с соперником из Мексики

«Я не в обиде на Геннадия». Данияр Елеусинов прояснил ситуацию с Головкиным

«Данияр в карде. Соперник уже утвержден — Мигель Замудио. С DAZN ко мне пришли бумаги — кто и во сколько выходит. И Данияр в этом списке. Все нормально», — поделился Алиев.