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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Он в карде, все нормально». В команде Елеусинова подтвердили бой с соперником из Мексики

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО) Зия Алиев подтвердил корреспонденту Vesti.kz участние олимпийского чемпиона в вечере бокса, намеченного на 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

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Источник: AP 2019

Соперником по восьмираундовому противостоянию станет 27-летний мексиканец Мигель Де Хесус Замудио Алонсо (43−12−1, 27 КО).

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«Данияр в карде. Соперник уже утвержден — Мигель Замудио. С DAZN ко мне пришли бумаги — кто и во сколько выходит. И Данияр в этом списке. Все нормально», — поделился Алиев.

Добавим, что ранее планировалось участие Данияра Елеусинова в другом шоу — 8 июня в Нью-Йорке, где главным боем станет встреча Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

Олимпийский чемпион должен был дебютировать в десятираундовом формате, но его бой был отменен.

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