Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив1
Урал0
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Канада
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Россия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Чехия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23.05
Финляндия
Швеция
Все события
Фоторепортажи
14Россия забросила десять шайб Италии
9«Локомотив» выиграл Кубок России
18:28 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой Данияра Елеусинова из США

Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Поединок пройдет в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). По времени Нур-Султана трансляция состоится утром 26 мая. Ориентировочное время с 06:00 до 08:00.

Соперником 28-летнего Елеусинова станет 27-летний мексиканец Мигель Де Хесус Замудио Алонсо (43−12−1, 27 КО).

Поединок запланирован на восемь раундов.

МОК объявил решение по поводу бокса на Олимпиаде-2020 и о судьбе AIBA
Турнир Семина: «Локомотив» выиграл Кубок России
Евгению Трефилову запретили работать со сборной России
Тульский «Арсенал» впервые в истории сыграет в Лиге Европы
Тренер «Краснодара» назвал задачу команды на следующий сезон
UFC сократил дисквалификацию Тухугова и Нурмагомедова
ФИФА отказалась от расширения состава участников чемпионата мира
Наставник «Детройта» отказался комментировать ситуацию с Дацюком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь