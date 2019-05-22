В Казахстане покажут в прямом эфире бой Данияра Елеусинова из США
Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире бой казахстанского боксера Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет в
Соперником 28-летнего Елеусинова станет 27-летний мексиканец Мигель Де Хесус Замудио Алонсо (43−12−1, 27 КО).
Поединок запланирован на восемь раундов.