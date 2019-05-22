Бокс будет представлен на Олимпиаде в Токио

Источник: AP 2019

«Исполком рекомендует сессии сохранить бокс в программе ОИ-2020, а также лишить Международную ассоциацию бокса признания. Статус полного признания AIBA будет пересмотрен после Олимпиады в Токио», — говорится в заявлении.

Президент МОК Томас Бах заявил, что решение было принято в интересах спортсменов и бокса. «Мы хотим, чтобы спортсмены могли осуществить свою мечту и принять участие в Олимпийских играх—2020, а также провести необходимые санкции в отношении AIBA, следуя рекомендациям комитета по следствиям. В то же время мы предложили AIBA путь к возвращению статуса признания, но для этого необходимы дальнейшие фундаментальные изменения», — сказал президент МОК Томас Бах.

В этой связи организацией боксерского турнира будет заниматься не AIBA, а сам Международный олимпийский комитет. Для организации турнира была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Эта группа займется организацией проведения квалификационных соревнований олимпийского турнира, которые должны пройти с января по май 2020 года. Также группа утвердит мужские и женские весовые категории и систему распределения квот.

Сессия МОК пройдет в швейцарской Лозанне 24—26 июня .

История вопроса

МОК 30 ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. В МОК отмечали, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.