Объявился спаситель трилогии Головкин — «Канело» в сентябре

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По мнению Сондерса, победа над соотечественником позволит ему получить признание, которого он уже давно заслуживает.

«Каллум — очень непростой соперник. Я знаю, что он готов принять мой вызов. Бой с ним позволит мне протестировать свои возможности. Он дерется в июне, а я хотел бы провести следующий бой в сентябре. Я думаю, Каллум — один из лучших боксеров нашего дивизиона. А может даже и самый лучший. И победа над ним позволит мне называться номером один в 168 фунтах. Также я расположен к тому, чтобы провести объединительный поединок с любым из чемпионов во втором среднем весе», — сказал Сондерс.

Однако у Смита другие планы. Ранее он заявил о желании встретиться с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), которому также принадлежат титулы WBC, WBA (Super) и IBF в средней категории.

Правда, сначала Смиту предстоит провести защиту титула. 1 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке он встретится с французско-камерунским боксером Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (37−3, 21 КО).

Помимо Смита, на бой с «Канело» в сентябре претендует и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО). Также заинтересованность высказал и чемпион IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший (25−0, 21 KO).

Напомним, Головкин и «Канело» дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.