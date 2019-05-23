Непобежденный казахстанский боксер перевесил американца перед титульным боем

30-летний Ашкеев выступит в рамках вечера в городе Тусон (штат Аризона, США), который пройдет 23 мая (утром 24 мая по столичному времени). Соперником казахстанца будет местный боксеры Сесил Маккалла (21−3, 8 КО).

Поединок рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона NABF Junior в первом среднем весе (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета).