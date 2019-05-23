Непобежденный казахстанский боксер перевесил американца перед титульным боем
Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (11−0, 6 КО), выступающий в первом среднем весе, прошел взвешивание перед титульным боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (11−0, 6 КО), выступающий в первом среднем весе, прошел взвешивание перед титульным боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний Ашкеев выступит в рамках вечера в городе Тусон (штат Аризона, США), который пройдет 23 мая (утром 24 мая по столичному времени). Соперником казахстанца будет местный боксеры Сесил Маккалла (21−3, 8 КО).
Поединок рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона NABF Junior в первом среднем весе (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC (Всемирного боксерского совета).
Накануне состоялась церемония взвешивания. Так, Ашкеева показал на весах 153,8 фунта, тогда как его соперник оказался немного легче — 153,2 фунта. Таким образом, оба боксера успешно уложились в лимит категории 154 фунта.