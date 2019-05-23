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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

МОК лишит чемпионаты мира по боксу в России статуса отборочных на ОИ-2020

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что чемпионаты мира по боксу, которые будут проходить в 2019 году в Екатеринбурге и Улан-Удэ, потеряют статус отборочных.

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Президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Умар Кремлёв заявил, что потеря отборочного статуса не повлияет на уровень организации турниров.

«Будем смотреть, как будут проходить отборочные соревнования (на Олимпиаду). Будем разговаривать, но на организацию чемпионатов мира в России решение МОК не повлияет, все будет организовано на высшем уровне», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».

Ранее также стало известно, что МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года. В тоже время было предложено приостановить членство АИБА. Эти решения МОК будет обсуждать на сессии организации, которая пройдёт с 24 по 26 июня в Лозанне (Швейцария).

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