МОК лишит чемпионаты мира по боксу в России статуса отборочных на ОИ-2020

Президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Умар Кремлёв заявил, что потеря отборочного статуса не повлияет на уровень организации турниров.

«Будем смотреть, как будут проходить отборочные соревнования (на Олимпиаду). Будем разговаривать, но на организацию чемпионатов мира в России решение МОК не повлияет, все будет организовано на высшем уровне», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».