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23 мая, источник: Vesti.kz

Анонсирован следующий бой Данияра Елеусинова

Британская промоутерская компания Matchroom анонсировала следующий бой олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО).

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28-летний полусредневес выступит в вечере бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США), в главном событии которого встретятся обладатель титула WBC International Девин Хэйни (21−0, 13 КО) из США и мексиканец Антонио Моран (24−3, 17 КО). По времени Нур-Султана шоу стартует уже в ночь с 25 на 26 мая.

Соперником Елеусинова должен был стать Мигель Замудио (43−12−1, 27 КО), но его забраковала Атлетическая комиссия Мэриленда. Оппонент будет объявлен ближе к началу вечера бокса.

«Шторм надвигается на Мэриленд. “Казахский гром” Данияр Елеусинов вернется в эту субботу вечером», — говорится в сообщении Matchroom.

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Также Елеусинов вместе с остальными участниками вечера бокса выступил на пресс-конференции.

«Это будет великолепное шоу, мой седьмой бой. Мы надеемся, что вы насладитесь этим», — сказал казахстанец.

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Добавим, что Елеусинов мог провести первый в карьере десятираундовый бой в андеркарте поединка казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), но позже этот вариант был отменен.

В профи Елеусинов дебютировал в апреле 2018 года. Предстоящий бой будет для него четвертым в США. Также он дважды выступал в Великобритании, а еще один раз — в Монако.

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