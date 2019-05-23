Анонсирован следующий бой Данияра Елеусинова
Британская промоутерская компания Matchroom анонсировала следующий бой олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО).
Британская промоутерская компания Matchroom анонсировала следующий бой олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО).
28-летний полусредневес выступит в вечере бокса в
Соперником Елеусинова должен был стать Мигель Замудио (43−12−1, 27 КО), но его забраковала Атлетическая комиссия Мэриленда. Оппонент будет объявлен ближе к началу вечера бокса.
«Шторм надвигается на Мэриленд. “Казахский гром” Данияр Елеусинов вернется в эту субботу вечером», — говорится в сообщении Matchroom.
Также Елеусинов вместе с остальными участниками вечера бокса выступил на
«Это будет великолепное шоу, мой седьмой бой. Мы надеемся, что вы насладитесь этим», — сказал казахстанец.
Добавим, что Елеусинов мог провести первый в карьере десятираундовый бой в андеркарте поединка казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), но позже этот вариант был отменен.
В профи Елеусинов дебютировал в апреле 2018 года. Предстоящий бой будет для него четвертым в США. Также он дважды выступал в Великобритании, а еще один раз — в Монако.