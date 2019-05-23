Анонсирован следующий бой Данияра Елеусинова

28-летний полусредневес выступит в вечере бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США), в главном событии которого встретятся обладатель титула WBC International Девин Хэйни (21−0, 13 КО) из США и мексиканец Антонио Моран (24−3, 17 КО). По времени Нур-Султана шоу стартует уже в ночь с 25 на 26 мая.

Соперником Елеусинова должен был стать Мигель Замудио (43−12−1, 27 КО), но его забраковала Атлетическая комиссия Мэриленда. Оппонент будет объявлен ближе к началу вечера бокса.

«Шторм надвигается на Мэриленд. “Казахский гром” Данияр Елеусинов вернется в эту субботу вечером», — говорится в сообщении Matchroom.

Также Елеусинов вместе с остальными участниками вечера бокса выступил на пресс-конференции.

«Это будет великолепное шоу, мой седьмой бой. Мы надеемся, что вы насладитесь этим», — сказал казахстанец.

Добавим, что Елеусинов мог провести первый в карьере десятираундовый бой в андеркарте поединка казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО), но позже этот вариант был отменен.