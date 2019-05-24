Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору
Американский боксер Кит Турман предложил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору провести поединок. Слова спортсмена передает TMZ.
Американский боксер Кит Турман предложил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору провести поединок. Слова спортсмена передает TMZ.
Турман отметил, что в боксе можно заработать больше денег, поэтому вызвал Макгрегора именно на боксерский бой. Он также вспомнил, как ирландец дрался с непобежденным Флойдом Мэйуэзером и заявил, что боец ММА не готов к чемпионским поединкам по правилам бокса.
«Флойд вышел и побил его, будто сыграл в приставку», — сказал Турман. Он также подчеркнул, что после боя против филиппинца Мэнни Пакьяо, запланированного на 20 июля 2019 года, задумается об организации поединка с Макгрегором.
Турман — чемпион мира в полусредней весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 29 боях 30-летний спортсмен одержал 29 побед, из них 22 — нокаутом.
Макгрегор провел лишь один официальный бой по правилам бокса. В августе 2017 года он проиграл нокаутом Мэйуэзеру. Спортсмен не раз говорил, что хочет взять у американца реванш. Ирландец является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе.