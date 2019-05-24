Объявлен соперник Данияра Елеусинова по седьмому бою в профи

Источник: AP 2019

Их бой пройдет в полусреднем весе и станет частью андеркарта вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). В главном событии этого шоу встретятся обладатель титула WBC International в легком весе Девин Хэйни (21−0, 13 КО) из США и мексиканец Антонио Моран (24−3, 17 КО).

Ранее соперником Елеусинова должен был стать Мигель Замудио (43−12−1, 27 КО), но мексиканец забраковала Атлетическая комиссия Мэриленда.

Для 27-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет четвертым в США. Он дебютировал в профи в апреле 2018 года. Также он дважды выступал в Великобритании, а еще один раз — в Монако.

27-летний Норамбуэно в профи выступает с августа 2018 года. Боксер первого полусреднего веса дебютировал на родине с ничьей, а затем одержал в Чили еще три победы. В США он начал выступать с мая и в первом поединке в этой стране решением уступил американцу Вардгесу Варданяну (7−0, 1 КО).