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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен соперник Данияра Елеусинова по седьмому бою в профи

Олимпийский чемпион из Казахстан Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО) в своем седьмом бою в профессионалах встретится с чилийцем Луисом Норамбуэной (3−1−1, 0 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Их бой пройдет в полусреднем весе и станет частью андеркарта вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). В главном событии этого шоу встретятся обладатель титула WBC International в легком весе Девин Хэйни (21−0, 13 КО) из США и мексиканец Антонио Моран (24−3, 17 КО).

Ранее соперником Елеусинова должен был стать Мигель Замудио (43−12−1, 27 КО), но мексиканец забраковала Атлетическая комиссия Мэриленда.

Для 27-летнего Елеусинова предстоящий поединок станет четвертым в США. Он дебютировал в профи в апреле 2018 года. Также он дважды выступал в Великобритании, а еще один раз — в Монако.

27-летний Норамбуэно в профи выступает с августа 2018 года. Боксер первого полусреднего веса дебютировал на родине с ничьей, а затем одержал в Чили еще три победы. В США он начал выступать с мая и в первом поединке в этой стране решением уступил американцу Вардгесу Варданяну (7−0, 1 КО).

Вечер бокса с участием Елеусинова и Норамбуэно по времени Нур-Султана начнется в ночь с 25 на 26 мая. Поединок казахстанца покажут на родине в прямом эфире.

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