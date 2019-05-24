Данияр Елеусинов и его соперник прошли взвешивание перед боем в США

Оба боксера превысили лимит полусреднего дивизиона, который составляет 147 фунтов (66,678 килограмм). По согласию сторон, в нетитульных боях разрешаются перевесы.

Вес Елеусинова составил 150,2 фунта, а Норамбуэны — 149,2. Казахстанец оказался тяжелее на 454 грамм — 68,129 против 67,675 килограмм.

Бой Елеусинов — Норамбуэна станет частью частью андеркарта вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). В главном событии этого шоу встретятся обладатель титула WBC International в легком весе Девин Хэйни (21−0, 13 КО) из США и мексиканец Антонио Моран (24−3, 17 КО).