Данияр Елеусинов и его соперник прошли взвешивание перед боем в США
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО) и чилиец Луис Норамбуэна (3−1−1, 0 КО) прошли взвешивание перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО) и чилиец Луис Норамбуэна (3−1−1, 0 КО) прошли взвешивание перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.
Оба боксера превысили лимит полусреднего дивизиона, который составляет 147 фунтов (66,678 килограмм). По согласию сторон, в нетитульных боях разрешаются перевесы.
Вес Елеусинова составил 150,2 фунта, а Норамбуэны — 149,2. Казахстанец оказался тяжелее на 454 грамм — 68,129 против 67,675 килограмм.
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