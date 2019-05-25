«Крутой день». Выигравший девять из десяти боев нокаутом боксер рассказал о спарринге с Головкиным

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24-летний Эскивель сообщил о спарринге с GGG в своем твиттере, написав следующее: «Крутой день спарринга с Головкиным сегодня».

Перед этим он в своем твиттере написал, что поднимается в горы, чтобы потренироваться в Big Bear.

На профессиональном ринге Эскивель дебютировал в июле 2017 года, в итоге одержав во всех своих десяти поединках победы. Причем девять из них американец завершил досрочно.

Напомним, что Головкин продолжает подготовку к поединку с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО), который пройдет в промежуточном весе и станет главным событием вечера бокса 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

К этому поединку Головкина готовит новый наставник Джонатан Бэнкс. Лагерь расположен в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), а залом владеет экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли.