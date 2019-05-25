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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

Роллс показал своих спарринг-партнеров перед боем с Головкиным

Канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) показал спарринг-партнеров, которые помогают ему готовиться к поединку с экс-чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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9
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Так, на фото, которое опубликовал Роллс в своем Instagram`e присутствуют 30-летний украинец Евгений Хитров (18−2−0, 15 KO, средний вес), 29-летний канадец Патрис Вольны (14−0, 9 KO, средний вес), 28-летний канадец Шакил Финн (20−2−1, 14 KO, второй средний вес), а также американский тренер Томми Ховат.

Свой пост Роллс подписал так: «Добротные раунды сегодня с Хитровым, Вольны и Финном».

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Напомним, бой Головкина и Роллса, который пройдет в промежуточном весе, станет главным событием вечера бокса 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Головкин показал тренировку на силу и выносливость перед дебютным боем на DAZN.

К этому поединку Головкина готовит новый наставник Джонатан Бэнкс. Лагерь расположен в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), а залом владеет экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли. В конце апреля Головкин объявил о расставании с Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. Лагерь Санчеса также располагается в Big Bear.

Сегодня, 25 мая, небитый американский боксер Джонатан Эскивель рассказал, что провел спарринг с Головкиным.

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