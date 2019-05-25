Роллс показал своих спарринг-партнеров перед боем с Головкиным
Канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) показал
Канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) показал
Так, на фото, которое опубликовал Роллс в своем Instagram`e присутствуют 30-летний украинец Евгений Хитров (18−2−0, 15 KO, средний вес), 29-летний канадец Патрис Вольны (14−0, 9 KO, средний вес), 28-летний канадец Шакил Финн (20−2−1, 14 KO, второй средний вес), а также американский тренер Томми Ховат.
Свой пост Роллс подписал так: «Добротные раунды сегодня с Хитровым, Вольны и Финном».
Напомним, бой Головкина и Роллса, который пройдет в промежуточном весе, станет главным событием вечера бокса 8 июня на арене Madison Square Garden в
Головкин показал тренировку на силу и выносливость перед дебютным боем на DAZN.
К этому поединку Головкина готовит новый наставник Джонатан Бэнкс. Лагерь расположен в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), а залом владеет
Сегодня, 25 мая, небитый американский боксер Джонатан Эскивель рассказал, что провел спарринг с Головкиным.