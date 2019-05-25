Сауль Альварес разогнался до 300 километров в час на своем авто в Монако

Напомним, в своем последнем поединке Альварес победил американца Дэниэла Джейкобса и объединил титулы WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе.



До этого он сначала завершил вничью поединок с тогдашним чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, а затем нанес первое поражение GGG и лишил его титулов WBC и WBA (Super).