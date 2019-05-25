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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Сауль Альварес разогнался до 300 километров в час на своем авто в Монако

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес разогнался до 300 километров в час на своем Lamborghini, сообщает Sportbox.ru.

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Это произошло во время мероприятия The Run To Monaco, которое приурочено к старту Гран-при «Формулы-1» в Монако. Гран-при Монако пройдет 26 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в своем последнем поединке Альварес победил американца Дэниэла Джейкобса и объединил титулы WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе.

До этого он сначала завершил вничью поединок с тогдашним чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, а затем нанес первое поражение GGG и лишил его титулов WBC и WBA (Super).

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