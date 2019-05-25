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13:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Если GGG справится, я сяду за стол переговоров». Том Леффлер сделал заявление о трилогии Головкин — «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), высказался по поводу организации третьего боя между казахстанцем и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в средней категории.

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Источник: Reuters

Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Головкин возвращается в Madison, и я думаю, фанатов ждет отличное зрелище, — цитирует Леффлера FightHype. — “Канело” сделал свою часть работы, победив Джейкобса. Геннадию нужно сделать свою, пройдя Стива Роллса. Если GGG справится, тогда это откроет дверь к третьему бою (с “Канело”). Я сяду за стол переговоров с DAZN и Оскаром Де Ла Хойей, и мы посмотрим, сможем ли договориться о третьем поединке».

«Этого хотят фаны. Этого хотят СМИ, — настаивает Том. — Речь не просто о двух лучших средневесах мира, но еще и о двух самых прибыльных средневесах. Двух самых прибыльных бойцах во всем боксе. Второй бой был лучше первого, и если они выйдут в ринг еще раз, я думаю, это будет еще зрелищнее. Но Головкину нельзя смотреть Роллсу за спину, потому что если он не выиграет, тогда все эти разговоры ничего не стоят».

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