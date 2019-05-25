«Если GGG справится, я сяду за стол переговоров». Том Леффлер сделал заявление о трилогии Головкин — «Канело»

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Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Головкин возвращается в Madison, и я думаю, фанатов ждет отличное зрелище, — цитирует Леффлера FightHype. — “Канело” сделал свою часть работы, победив Джейкобса. Геннадию нужно сделать свою, пройдя Стива Роллса. Если GGG справится, тогда это откроет дверь к третьему бою (с “Канело”). Я сяду за стол переговоров с DAZN и Оскаром Де Ла Хойей, и мы посмотрим, сможем ли договориться о третьем поединке».