«Если GGG справится, я сяду за стол переговоров». Том Леффлер сделал заявление о трилогии Головкин — «Канело»
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Головкин возвращается в Madison, и я думаю, фанатов ждет отличное зрелище, — цитирует Леффлера FightHype. — “Канело” сделал свою часть работы, победив Джейкобса. Геннадию нужно сделать свою, пройдя Стива Роллса. Если GGG справится, тогда это откроет дверь к третьему бою (с “Канело”). Я сяду за стол переговоров с DAZN и Оскаром Де Ла Хойей, и мы посмотрим, сможем ли договориться о третьем поединке».
«Этого хотят фаны. Этого хотят СМИ, — настаивает Том. — Речь не просто о двух лучших средневесах мира, но еще и о двух самых прибыльных средневесах. Двух самых прибыльных бойцах во всем боксе. Второй бой был лучше первого, и если они выйдут в ринг еще раз, я думаю, это будет еще зрелищнее. Но Головкину нельзя смотреть Роллсу за спину, потому что если он не выиграет, тогда все эти разговоры ничего не стоят».