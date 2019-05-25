Эдди Хирн высказался о «конфликте» Елеусинова с Головкиным и ответил на претензии Данияра

«Я видел его вчерашнее интервью, где он говорил, что не выступал на больших кардах. Честно говоря, ему нужно улучшить свои выступления. Он получал много возможностей. Он говорит, что не выступал на больших вечерах, но этот вечер (25 мая в Оксон Хилле) — довольно большой. Шоу в Филадельфии тоже было большим, да и бостонский кард был значимым. Нужно показывать яркие выступления, чтобы получить большие бои. В этом бокс. Данияр Елеусинов — невероятный боец, один из лучших боксеров-любителей, олимпийский чемпион. Но на мой взгляд, он просто немного застрял между стилями, пытаясь держаться “на кармане” и быть панчером, коим он не является. Я думаю, что ему нужно вернуться к тому стилю, с которым он одерживал все свои победы в любителях. Он выдающийся боец, который только адаптировался к профи-рингу. Но его выступления не были теми, что я от него ожидал. Они не были плохими, просто они были не такими, какими я думал их увидеть. Он пока только на пороге своего восхождения, так что это нормально. Но в боксе вы должны выходить на ринг, эффектно выглядеть и нокаутировать соперников — это базовое правило развлечения в нашем спорте. Как только он это сделает, мы дадим ему лучшие возможности и более выгодные сделки, потому что люди захотят на него посмотреть», — добавил Хирн.