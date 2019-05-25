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15:14 (мск), источник: Vesti.kz

Эдди Хирн высказался о «конфликте» Елеусинова с Головкиным и ответил на претензии Данияра

Известный британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing, ведущий дела казахстанца Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО), в интервью iFL TV высказался о «конфликте» между его подопечным и экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Изначально Елеусинов планировал провести десятираундовый поединок в андеркарте вечера бокса 8 июня в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой Головкина против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

Однако позже олимпийский чемпион объявил о переносе боя из этого карда на более ранний срок. По словам менеджера Елеусинова, такой шаг был вызван тем, что GGG не захотел видеть соотечественника в своем шоу. Сам Головкин также сделал заявление по этой ситуации.

«Я знаю не так много об этом. У нас есть пара наших бойцов в карде Головкина, и по какой-то причине Данияр не стал тем, кого захотели одобрять GGG Promotions. Я не в курсе, иногда дела бывают даже глубже того, что мы знаем», — сказал Хирн.

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Также промоутер высказался по поводу претензий Елеусинова, который выразил желание выступать в больших вечерах бокса.

«Я видел его вчерашнее интервью, где он говорил, что не выступал на больших кардах. Честно говоря, ему нужно улучшить свои выступления. Он получал много возможностей. Он говорит, что не выступал на больших вечерах, но этот вечер (25 мая в Оксон Хилле) — довольно большой. Шоу в Филадельфии тоже было большим, да и бостонский кард был значимым. Нужно показывать яркие выступления, чтобы получить большие бои. В этом бокс. Данияр Елеусинов — невероятный боец, один из лучших боксеров-любителей, олимпийский чемпион. Но на мой взгляд, он просто немного застрял между стилями, пытаясь держаться “на кармане” и быть панчером, коим он не является. Я думаю, что ему нужно вернуться к тому стилю, с которым он одерживал все свои победы в любителях. Он выдающийся боец, который только адаптировался к профи-рингу. Но его выступления не были теми, что я от него ожидал. Они не были плохими, просто они были не такими, какими я думал их увидеть. Он пока только на пороге своего восхождения, так что это нормально. Но в боксе вы должны выходить на ринг, эффектно выглядеть и нокаутировать соперников — это базовое правило развлечения в нашем спорте. Как только он это сделает, мы дадим ему лучшие возможности и более выгодные сделки, потому что люди захотят на него посмотреть», — добавил Хирн.

Свой следующий бой Елеусинов проведет 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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