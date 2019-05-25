Официально объявлены дата и место следующего боя Каната Ислама

«5 июля в Алматы пройдет настоящий праздник профессионального бокса!
Во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака пройдет вечер профессионального бокса, на котором казахстанцы встретятся с бойцами со всего мира. Главным боем вечера станет возвращение на ринг легендарного Каната Ислама! В ближайшее время будет организована пресс-конференции на которой будут объявлены все подробности», — говорится в сообщении.
Судя по баннеру, опублкиованным Исламом, в вечере бокса также выступят другие казахстанские боксеры — Арман Рысбек, Абылайхан Хусаинов и Руслан Мырсатаев.
34-летний Ислам не выходил на ринг с сентября 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО) в Астане. Эта победа помогла казахстанцу защитить второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO, которых он в итоге лишился.
В 2018 году Ислам отправился в США, где подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом. Возвращение было запланировано на июнь в США, но бой сорвался из-за травмы казахстанца.