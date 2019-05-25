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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлены дата и место следующего боя Каната Ислама

Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) свой следующий бой проведет 5 июля в рамках вечера бокса в Алматы. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

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«5 июля в Алматы пройдет настоящий праздник профессионального бокса!
Во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака пройдет вечер профессионального бокса, на котором казахстанцы встретятся с бойцами со всего мира. Главным боем вечера станет возвращение на ринг легендарного Каната Ислама! В ближайшее время будет организована пресс-конференции на которой будут объявлены все подробности», — говорится в сообщении.

Судя по баннеру, опублкиованным Исламом, в вечере бокса также выступят другие казахстанские боксеры — Арман Рысбек, Абылайхан Хусаинов и Руслан Мырсатаев.

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34-летний Ислам не выходил на ринг с сентября 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО) в Астане. Эта победа помогла казахстанцу защитить второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO, которых он в итоге лишился.

В 2018 году Ислам отправился в США, где подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом. Возвращение было запланировано на июнь в США, но бой сорвался из-за травмы казахстанца.

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