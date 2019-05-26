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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов одержал седьмую победу в профи

Казахстанец Данияр Елеусинов победил чилийца Луиса Норамбуэну, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Бой полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). В главном событии этого шоу встретятся обладатель титула WBC International в легком весе Девин Хэйни (21−0, 13 КО) из США и мексиканец Антонио Моран (24−3, 17 КО).

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Поединок Елеусинов — Норамбуэна продлился все шесть раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением. Двое судей выставили счет 60−54, а один 59−55.

Теперь в активе 27-летнего Елеусинова семь побед (два нокаутом) в семи боях. В профи олимпийский чемпион дебютировал в апреле 2018 года. Из семи боев четыре он провел в США, два — в Великобритании, а еще один раз выступал в Монако.

27-летний Норамбуэно потерпел второе поражение в карьере, причем первый раз он проиграл 10 мая, когда решением судей уступил американцу Вардгесу Варданяну (7−0, 1 КО) в своем дебюте в США. Также в активе чилийца три победы и одна ничья.

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