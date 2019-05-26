Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов одержал седьмую победу в профи
Казахстанец Данияр Елеусинов победил чилийца Луиса Норамбуэну, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Данияр Елеусинов победил чилийца Луиса Норамбуэну, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса в
Поединок Елеусинов — Норамбуэна продлился все шесть раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением. Двое судей выставили счет 60−54, а один 59−55.
Теперь в активе 27-летнего Елеусинова семь побед (два нокаутом) в семи боях. В профи олимпийский чемпион дебютировал в апреле 2018 года. Из семи боев четыре он провел в США, два — в Великобритании, а еще один раз выступал в Монако.
27-летний Норамбуэно потерпел второе поражение в карьере, причем первый раз он проиграл 10 мая, когда решением судей уступил американцу Вардгесу Варданяну (7−0, 1 КО) в своем дебюте в США. Также в активе чилийца три победы и одна ничья.