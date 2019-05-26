Стал известен гонорар американца за бой против казахстанца Ахмедова в андеркарте Головкина

За предстоящий поединок 35-летний МакДэниэл заработает 75 тысяч долларов. Эта цифра выше, чем его суммарные гонорары за предыдущие 15 боев в карьере.

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«Деньги — прекрасные, но я никогда не зависел от бокса, чтобы оплачивать свои счета, — говорит МакДэниэл. — Мне дали шанс. И если я выиграю, откроются безграничные возможности. Вне зависимости от исхода я чувствую, что для меня есть еще много боев».

Бой Ахмедов — МакДэниэл пройдет 8 июня в лимите второго среднего веса в андеркарте вечера бокса на Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

Изначально соперником Ахмедова должен был стать 34-летний американец Абрахам Хан (26−4−1, 16 КО), но в середине мая его заменили на МакДэниэла.