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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен гонорар американца за бой против казахстанца Ахмедова в андеркарте Головкина

Американец Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО) получит самый большой гонорар в карьере за бой против казахстанца Али Ахмедова (14−0, 10 КО). Об этом сам боксер сообщил в интервью The New Orleans Advocate.

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За предстоящий поединок 35-летний МакДэниэл заработает 75 тысяч долларов. Эта цифра выше, чем его суммарные гонорары за предыдущие 15 боев в карьере.

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«Деньги — прекрасные, но я никогда не зависел от бокса, чтобы оплачивать свои счета, — говорит МакДэниэл. — Мне дали шанс. И если я выиграю, откроются безграничные возможности. Вне зависимости от исхода я чувствую, что для меня есть еще много боев».

Бой Ахмедов — МакДэниэл пройдет 8 июня в лимите второго среднего веса в андеркарте вечера бокса на Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого встретятся казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

Изначально соперником Ахмедова должен был стать 34-летний американец Абрахам Хан (26−4−1, 16 КО), но в середине мая его заменили на МакДэниэла.

Интересы Ахмедова с 2018 года представляет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину. Предстоящий бой станет для него четвертым в США и вторым — в лимите второго среднего веса, куда он спустился из полутяжелого.

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