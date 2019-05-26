Экс-боксер «Астана Арланс» одержал досрочную победу в дебютном бою в США и защитил титул от WBC

Он провел поединок в рамках вечера бокса в городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд).

Соперником 26-летнего хорвата был 38-летний американец Грегори Корбин. Хргович защитил свой титул WBC International в супертяжелом весе, который завоевал в сентябре прошлого года.

Экс-боксер «Астана Арланс» нокаутировал Корбина в первом же раунде. Это его шестая досрочная победа в восьми боях. Предыдущие семь поединков Хргович провел в Европе — по два в Латвии и Хорватии, еще три в Германии.

Напомним, также в рамках этого вечера бокса победу одержал казахстанец Данияр Елеусинов.

В профи Хргович перешел после Олимпиады-2016, где вместе с казахстанцем Иваном Дычко (8−0, 8 КО) выиграл «бронзу». Также хорват выступал за клуб «Астана Арланс», с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).