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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-боксер «Астана Арланс» одержал досрочную победу в дебютном бою в США и защитил титул от WBC

Бронзовый призер Олимпиады-2016, экс-боксер «Астана Арланс» хорват Филип Хргович (8−0, 6 KO) одержал победу в своем дебютном бою в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Он провел поединок в рамках вечера бокса в городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд).

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Соперником 26-летнего хорвата был 38-летний американец Грегори Корбин. Хргович защитил свой титул WBC International в супертяжелом весе, который завоевал в сентябре прошлого года.

Экс-боксер «Астана Арланс» нокаутировал Корбина в первом же раунде. Это его шестая досрочная победа в восьми боях. Предыдущие семь поединков Хргович провел в Европе — по два в Латвии и Хорватии, еще три в Германии.

Напомним, также в рамках этого вечера бокса победу одержал казахстанец Данияр Елеусинов.

В профи Хргович перешел после Олимпиады-2016, где вместе с казахстанцем Иваном Дычко (8−0, 8 КО) выиграл «бронзу». Также хорват выступал за клуб «Астана Арланс», с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).

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