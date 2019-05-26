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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Главный бой вечера бокса с участием Елеусинова завершился «нокаутом года»

Американский боксер Девин Хэйни защитил титулы WBC International и WBO Inter-continental в легком весе, досрочно победив мексиканца Антонио Морана, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Сначала Хэйни отправил соперника на настил ринга в пятом раунде. Причем мексиканец уверял, что поскользнулся, но рефери отсчитал нокдаун.

В седьмом же раунде Хэйни отправил Морана в тяжелый нокаут.

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Эту досрочную победу уже назвали «нокаутом года».

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Напомним, это был главный бой вечера бокса в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США), где в андеркарте победы одержали олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и экс-боксер «Астана Арланс» Филип Хргович.

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