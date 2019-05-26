Главный бой вечера бокса с участием Елеусинова завершился «нокаутом года»
Американский боксер Девин Хэйни защитил титулы WBC International и WBO
Американский боксер Девин Хэйни защитил титулы WBC International и WBO
Сначала Хэйни отправил соперника на настил ринга в пятом раунде. Причем мексиканец уверял, что поскользнулся, но рефери отсчитал нокдаун.
В седьмом же раунде Хэйни отправил Морана в тяжелый нокаут.
Эту досрочную победу уже назвали «нокаутом года».
Напомним, это был главный бой вечера бокса в
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