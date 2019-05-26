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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Выиграл чисто». Менеджер Елеусинова — о трудностях, следующем бое и столкновении головами

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (7−0, 3 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о следующем поединке олимпийского чемпиона.

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Источник: AP 2019

Прокомментировал он также встречу с Луисом Норамбуэной из Чили, которую Елеусинов выиграл по очкам.

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«Соперник оказался не очень удобным для Данияра. Он пытался приноровиться к нему, понять, как он работает. В итоге бой он выиграл чисто. Ждем теперь следующий его поединок — это будет 27 июля. В Техасе — в Далласе. Думаю, на следующей неделе или две недели, будет ясно. Данияр вернется к тренировкам через десять дней. Сейчас он будет отдыхать. Чувствует он себя хорошо, больших травм нет. Было одно столкновение головами — немного опухло лицо. Руки целы. Все нормально», — контактировал Алиев.

Напомним, казахстанский олимпийский чемпион Данияр Елеусинов провел в США свой седьмой профессиональный поединок и выиграл шестираудовую встречу единогласным решением судей.

Жигер Абенов

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