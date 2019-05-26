«Выиграл чисто». Менеджер Елеусинова — о трудностях, следующем бое и столкновении головами

«Соперник оказался не очень удобным для Данияра. Он пытался приноровиться к нему, понять, как он работает. В итоге бой он выиграл чисто. Ждем теперь следующий его поединок — это будет 27 июля. В Техасе — в Далласе. Думаю, на следующей неделе или две недели, будет ясно. Данияр вернется к тренировкам через десять дней. Сейчас он будет отдыхать. Чувствует он себя хорошо, больших травм нет. Было одно столкновение головами — немного опухло лицо. Руки целы. Все нормально», — контактировал Алиев.