Промоутер объяснил выбор соперника для казахстанца Ахмедова в андеркарте Головкина

Он отметил, что если бы это противостояние не было интересным, оно бы не оказалось в андеркарте у Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

«Это действительно хороший матч. Я знаю, что Маркус был вне бокса недолго, но у него хорошая история, плюс он непобежденный боец. Мечта каждого бойца — драться в Madison Square Garden. И Али тоже будет там впервые. Мы бы не поставили бы этот бой в андеркарт, если бы не считали, что он будет хорошим», — сказал Леффлер.