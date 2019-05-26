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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер объяснил выбор соперника для казахстанца Ахмедова в андеркарте Головкина

Промоутер Том Леффлер прокомментировал выбор американца Маркуса МакДэниэла (15−0, 2 КО) в качестве соперника для казахстанца Али Ахмедова (14−0, 10 КО), передает theadvocate.com.

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Источник: Reuters

Он отметил, что если бы это противостояние не было интересным, оно бы не оказалось в андеркарте у Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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«Это действительно хороший матч. Я знаю, что Маркус был вне бокса недолго, но у него хорошая история, плюс он непобежденный боец. Мечта каждого бойца — драться в Madison Square Garden. И Али тоже будет там впервые. Мы бы не поставили бы этот бой в андеркарт, если бы не считали, что он будет хорошим», — сказал Леффлер.

Напомним, бой Ахмедов — МакДэниэл пройдет 8 июня в лимите второго среднего веса в андеркарте вечера бокса на Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого GGG встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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