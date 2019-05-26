«Адская возможность!» Американский боксер — о том, как его ошеломило предложение выступить против Ахмедова в андеркарте у Головкина

34-летний боксер выступает в профи с 2009 года, но за это время провел всего 15 боев, во всех из них одержав победы.

«Какая адская возможность! — сказал МакДэниэл, чей последний бой был перед толпой около 300 человек на переоборудованном складе в Новом Орлеане под названием “Каллиопа Колизей”. — Я действительно ценю это. Когда меня спросили, я был ошеломлен. Как будто я наконец-то чего-то достиг в своей карьере. Этот парень крупнее и моложе меня. Так что перевес не в мою пользу. Но, возможно, я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел».