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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Адская возможность!» Американский боксер — о том, как его ошеломило предложение выступить против Ахмедова в андеркарте у Головкина

Американский боксер Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО) признался, что был ошеломлен, когда получил предложение выйти на ринг в в Madison Square Garden в качестве соперника для казахстанца Али Ахмедова (14−0, 10 КО), передает theadvocate.com.

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34-летний боксер выступает в профи с 2009 года, но за это время провел всего 15 боев, во всех из них одержав победы.

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«Какая адская возможность! — сказал МакДэниэл, чей последний бой был перед толпой около 300 человек на переоборудованном складе в Новом Орлеане под названием “Каллиопа Колизей”. — Я действительно ценю это. Когда меня спросили, я был ошеломлен. Как будто я наконец-то чего-то достиг в своей карьере. Этот парень крупнее и моложе меня. Так что перевес не в мою пользу. Но, возможно, я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел».

Напомним, бой Ахмедов — МакДэниэл пройдет 8 июня в лимите второго среднего веса в андеркарте вечера бокса на Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО). встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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