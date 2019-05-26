«Жертвы» Головкина и «Канело» узнали соперников по вечеру бокса в Великобритании
Британцы Мартин Мюррей (37−5−1, 17 КО) и Рокки Филдинг (27−2, 15 КО) узнали своих следующих соперников, передает корреспондент Vesti.kz.
Британцы Мартин Мюррей (37−5−1, 17 КО) и Рокки Филдинг (27−2, 15 КО) узнали своих следующих соперников, передает корреспондент Vesti.kz.
Оба боксера возвращаются после поражений и 12 июля выступят в родном для них Ливерпуле. В США вечер бокса покажет сервис ESPN+, который имеет свыше двух миллионов подписчиков.
Соперником Мюррея станет 32-летний датчанин Ким Поульсен (28−5, 7 КО), а Филинга — 34-летний россиянин Станислав Каштанов (36−4, 21 КО), который в 2012 году владел поясом «временного» чемпиона WBA. Бои пройдут в лимите второго среднего веса и по правилам 10 раундов.
В последнем бою Мюррей в декабре решением большинства судей проиграл
37-летний Мюррей четырежды претендовал на титулы чемпиона мира, но каждый раз терпел неудачи — три поражения и одна ничья. В феврале 2015 года он техническим нокаутом в 11-м раунде уступил казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который тогда успешно защитил пояса WBA (Super) и IBO в среднем дивизионе.
Для 31-летнего Филдинга предстоящий бой станет возвращением после поражения нокаутом от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−2−1, 35 КО). В декабре 2018 года в
Победа над Филдингом позволила Альваресу стать чемпионом мира в третьем весе. Этот бой был для мексиканца первым после победы над