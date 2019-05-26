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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира в двух весах вернулся после поражения от Ломаченко и победил нокаутом

Бывший чемпион мира в двух категориях пуэрториканец Хосе Педраса (26−2, 13 КО) победил техническим нокаутом мексиканца Антонио Лосаду (40−3−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Поединок за вакантный региональный титул WBO Latino в легком весе прошел в Киссими (штат Флорида, США) и был рассчитан на десять раундов, но закончился в конце девятого. Отправив соперника в нокдаун, Педраса отправился добивать, но угол 29-летнего Лосады в лице его отца и тренера остановил избиение.

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Для 30-летнего Педрасы этот бой стал первым после поражения от украинца Василия Ломаченко (13−1, 10 КО). В декабре 2018 года украинец дважды отправлял соперника в нокдаун в 11-м раунде и выиграл единогласным решением, объединив титулы WBA (Super) и WBO.

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