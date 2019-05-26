Экс-чемпион мира в двух весах вернулся после поражения от Ломаченко и победил нокаутом

Поединок за вакантный региональный титул WBO Latino в легком весе прошел в Киссими (штат Флорида, США) и был рассчитан на десять раундов, но закончился в конце девятого. Отправив соперника в нокдаун, Педраса отправился добивать, но угол 29-летнего Лосады в лице его отца и тренера остановил избиение.
Для 30-летнего Педрасы этот бой стал первым после поражения от украинца Василия Ломаченко (13−1, 10 КО). В декабре 2018 года украинец дважды отправлял соперника в нокдаун в 11-м раунде и выиграл единогласным решением, объединив титулы WBA (Super) и WBO.