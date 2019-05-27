Том Леффлер: Я не удивлюсь, если Головкин и «Канело» проведут и четвертый бой

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Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

По мнению Леффлера, их противостояние может получить продолжение в виде четвертого боя, хотя стороны еще не договорились о третьем. При этом команда Головкина не раз давала понять, что трилогия с «Канело» является их приоритетом.

Также промоутер добавил, что в настоящее время средний дивизион представлен талантливыми боксерами, и все они могут стать потенциальными соперниками Головкина в будущем.

«Средний дивизион в настоящий момент наполнен топовыми боксерами, — считает Леффлер. — В их число стоит включить Дэнни Джейкобса, потому что двумя единственными бойцами, которые могут его победить я считаю Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. Поэтому, в нашем списке находится Дэнни Джейкобс, там же Деметриус Андраде и Джермалл Чарло. Никогда нельзя знать наверняка, возможно, Джарретт Херд может подняться выше, в средний вес. Я думаю, в будущем будет устроено множество великих боев в среднем весе, в особенности, если состоится третий бой между Головкиным и Альваресом. Они настолько равны по силам, что я не удивлюсь, если будет организован и четвертый поединок».