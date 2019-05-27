Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Том Леффлер: Я не удивлюсь, если Головкин и «Канело» проведут и четвертый бой

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), в интервью FightHype.com поделился мнением по поводу противостояния между казахстанцем и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Боксеры дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

По мнению Леффлера, их противостояние может получить продолжение в виде четвертого боя, хотя стороны еще не договорились о третьем. При этом команда Головкина не раз давала понять, что трилогия с «Канело» является их приоритетом.

Читайте также
«Иди и заработай право на третий бой». Промоутер «Канело» оставил послание Головкину

Также промоутер добавил, что в настоящее время средний дивизион представлен талантливыми боксерами, и все они могут стать потенциальными соперниками Головкина в будущем.

«Средний дивизион в настоящий момент наполнен топовыми боксерами, — считает Леффлер. — В их число стоит включить Дэнни Джейкобса, потому что двумя единственными бойцами, которые могут его победить я считаю Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. Поэтому, в нашем списке находится Дэнни Джейкобс, там же Деметриус Андраде и Джермалл Чарло. Никогда нельзя знать наверняка, возможно, Джарретт Херд может подняться выше, в средний вес. Я думаю, в будущем будет устроено множество великих боев в среднем весе, в особенности, если состоится третий бой между Головкиным и Альваресом. Они настолько равны по силам, что я не удивлюсь, если будет организован и четвертый поединок».

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Клуб КХЛ подписал новый контракт с бывшим хоккеистом "Барыса"
Замкнутый круг. Финляндия и Ялонен снова выиграли ЧМ в Словакии
Сборная России по хоккею вернулась в Москву после ЧМ
Игорь Денисов покидает «Локомотив»
РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах
ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
СМИ: «Реал Мадрид» запретил своему капитану уходить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь