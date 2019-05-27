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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Это не оправдание». Елеусинов закрыл тему с Головкиным и раскритиковал своего соперника

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО) в интервью iFL TV поделился мнением о своем последнем сопернике чилийце Луисе Норамбуэне (3−2−1, 0 КО).

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Источник: AP 2019

Их поединок состоялся в минувший уйкэнд в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) и продлился все отведенные шесть раундов. По их итогам победу единогласным решением судей одержал Елеусинов.

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«Слава богу, я выиграл, но соперник был очень неудобным. Конечно, все соперники неудобные, но бывают такие соперники — корявые. Вот такой корявый соперник попался, — сказал Елеусинов. — Я пытался понять, как он работает, где словить его. Он как-то проваливался очень сильно глубоко, уходил вниз часто. Он маленького роста. Но это, конечно, не оправдание — бой есть бой. Тем более я готовился к другому сопернику. Когда придет момент подняться на шаг выше? С каждым боем мы делаем потихоньку шаги. Просто, в этот раз так получилось. Сто раз менялся соперник, сто раз менялась дата».

В то же время Елеусинов отказался комментировать ситуацию с переносом боя из андеркарта своего соотечественника экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). «Я хочу закрыть этот вопрос, потому что все его задают. На самом деле, мой менеджер (Зия Алиев) всю правду уже все сказал», — добавил он.

Ранее Зия Алиев заявил, что на ринг Елеусинов вернется 27 июля. Сам бой планируется в США.

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