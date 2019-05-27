«Это не оправдание». Елеусинов закрыл тему с Головкиным и раскритиковал своего соперника

«Слава богу, я выиграл, но соперник был очень неудобным. Конечно, все соперники неудобные, но бывают такие соперники — корявые. Вот такой корявый соперник попался, — сказал Елеусинов. — Я пытался понять, как он работает, где словить его. Он как-то проваливался очень сильно глубоко, уходил вниз часто. Он маленького роста. Но это, конечно, не оправдание — бой есть бой. Тем более я готовился к другому сопернику. Когда придет момент подняться на шаг выше? С каждым боем мы делаем потихоньку шаги. Просто, в этот раз так получилось. Сто раз менялся соперник, сто раз менялась дата».