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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер и «монстр» из Узбекистана пополнили андеркарт боя Головкин — Роллс

Вечер бокса 8 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО), пополнился четырьмя новыми участниками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации BoxRec.com, в андеркарте выступит казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО). Его соперником будет американец Брайан Себальо (8−0, 4 КО). Поединок полусреднего веса рассчитан на восемь раундов.

Причем изначально Эюбов должен был провести бой 27 апреля в Луизиане (США), но провалил взвешивание и был снят с поединка.

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Также список пополнил узбекский боксер Исраил Мадримов (2−0, 2 КО), которого уже успели прозвать «Монстром». Его соперник определится позже.

Мадримов, к слову, известен казахстанским поклонникам. В апреле этого года узбекский боксер уступил в ¼ финала будущему чемпиону Азии-2019 из Казахстана Турсынбаю Кулахмету (в весе до 75 килограммов).

Кроме того, определилась новая пара карда — полусредневесы из США Джонатан Арройо (3−0−1, 1 КО) и Джордан Моралес (3−7, 2 КО) сойдутся в четырехраундовом поединке.

Помимо этой пары бойцов, зрители увидят бои Чарльз Конуэлл (9−0, 7 КО) — Кортни Пеннингтон (12−3−3, 5 КО), Али Ахмедов (14−0, 10 КО) — Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО). Также в этот вечер на ринг выйдет Никита Абабий (4−0, 4 КО), но соперник пока неизвестен.

Бой Головкин — Роллс пройдет в рамках договорного веса 164 фунта. Для 37-летнего казахстанца этот поединок станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

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