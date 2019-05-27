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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Взял высокую планку». Леффлер — о роли Санчеса в карьере Головкина и выборе нового тренера

Промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер в интервью FightHype.com прокомментировал решение казахстанского боксера сменить тренера после девять лет сотрудничества с Абелем Санчесом.

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Источник: AP 2019

Новым наставником GGG стал Джонатан Бэнкс. Именно он готовит Головкина к возвращению на ринг 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Джонатан взял высокую планку, когда, к большому сожалению, скончался Эммануэль Стюарт, и Бэнкс начал тренировать Владимира Кличко. Он бывал на самых больших боях, самых больших аренах, на полностью распроданных футбольных стадионах, на больших аренах в Европе, на всех боях Кличко, по крайней мере, Владимира. На самом деле, Головкин еще даже до того, как смог потренироваться с Джонатаном, просто посидел с ним около получаса и сказал, что он хочет работать именно с этим парнем. Его брат Макс тоже был там, как и я. Геннадий знал Бэнкса и видел, как он работает на боях Владимира. Познакомился с Джонатоном Геннадий, когда тот работал на бое Сесилии Брехус в андеркарте Геннадия на “Синко Де Майо”, если вы помните этот день. Переход к новому тренеру прошел хорошо. Абель Санчес сыграл очень важную роль в карьере Головкина, а теперь на Бэнксе большая ответственность — сможет ли он сделать Головкина даже лучше, чем тот был раньше? Болельщики заинтригованы, ведь Головкин не только пробыл вне ринга довольно продолжительное время, но и они хотят увидеть, как он будет выступать с новым тренером».

Напомним, под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года. В нем казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

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