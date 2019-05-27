«Взял высокую планку». Леффлер — о роли Санчеса в карьере Головкина и выборе нового тренера

«Джонатан взял высокую планку, когда, к большому сожалению, скончался Эммануэль Стюарт, и Бэнкс начал тренировать Владимира Кличко. Он бывал на самых больших боях, самых больших аренах, на полностью распроданных футбольных стадионах, на больших аренах в Европе, на всех боях Кличко, по крайней мере, Владимира. На самом деле, Головкин еще даже до того, как смог потренироваться с Джонатаном, просто посидел с ним около получаса и сказал, что он хочет работать именно с этим парнем. Его брат Макс тоже был там, как и я. Геннадий знал Бэнкса и видел, как он работает на боях Владимира. Познакомился с Джонатоном Геннадий, когда тот работал на бое Сесилии Брехус в андеркарте Геннадия на “Синко Де Майо”, если вы помните этот день. Переход к новому тренеру прошел хорошо. Абель Санчес сыграл очень важную роль в карьере Головкина, а теперь на Бэнксе большая ответственность — сможет ли он сделать Головкина даже лучше, чем тот был раньше? Болельщики заинтригованы, ведь Головкин не только пробыл вне ринга довольно продолжительное время, но и они хотят увидеть, как он будет выступать с новым тренером».