Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Чехии
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по боксу в
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по боксу в
Белоруска Галина Бруевич (весовая категория — 57 кг) в финальном поединке уступила польской спортсменке Сандре Крук и поднялась на вторую ступень пьедестала почета. На третьей позиции расположились бразильянка Жусилен Ромеу и полячка Кинга Шляхтич.
Еще одна представительница прекрасного пола из Беларуси Виктория Кебикова (75 кг) выиграла бронзу вместе с турецкой боксершей Сеннур Демир. Медаль высшей пробы завоевала представительница Нидерландов Нушка Фонтейн, серебро — бразильянка Флавия Фигейредо.
Среди белорусских мужчин отличился Михаил Долголевец (81 кг), который вместе с азербайджанцем Альфонсо Домингесом стал обладателем бронзовой награды. Золото досталось атлету из Кубы Хулио Сесару ла Крусу, серебро — боксеру из Германии Ибрагиму Базуеву.
Участие в турнире приняли более 190 спортсменов.
Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта «Уручье» с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центров. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и