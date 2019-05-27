Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Чехии

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по боксу в Усти-над-Лабем (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Наверх

Белоруска Галина Бруевич (весовая категория — 57 кг) в финальном поединке уступила польской спортсменке Сандре Крук и поднялась на вторую ступень пьедестала почета. На третьей позиции расположились бразильянка Жусилен Ромеу и полячка Кинга Шляхтич.

Читайте также
Главный тренер: Все спортсмены сборной Беларуси по боксу нацелены на медали Европейских игр

Еще одна представительница прекрасного пола из Беларуси Виктория Кебикова (75 кг) выиграла бронзу вместе с турецкой боксершей Сеннур Демир. Медаль высшей пробы завоевала представительница Нидерландов Нушка Фонтейн, серебро — бразильянка Флавия Фигейредо.

Среди белорусских мужчин отличился Михаил Долголевец (81 кг), который вместе с азербайджанцем Альфонсо Домингесом стал обладателем бронзовой награды. Золото досталось атлету из Кубы Хулио Сесару ла Крусу, серебро — боксеру из Германии Ибрагиму Базуеву.

Участие в турнире приняли более 190 спортсменов.

Бокс входит в программу II Европейских игр. Соревнования будут проходить во дворце спорта «Уручье» с 21 по 30 июня, 316 спортсменов (мужчины, женщины) разыграют 15 комплектов медалей. Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центров. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить по факсу 8−017−392−67−70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Кристина Асмус показала вторую дочь
Замкнутый круг. Финляндия и Ялонен снова выиграли ЧМ в Словакии
Сборная России по хоккею вернулась в Москву после ЧМ
Игорь Денисов покидает «Локомотив»
РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах
ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
СМИ: «Реал Мадрид» запретил своему капитану уходить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь