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12:26 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин проведет открытую тренировку перед дебютом на DAZN

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) проведет открытую тренировку перед первым боем по контракту со стриминговым сервисом DAZN, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом рассказал промоутер Том Леффлер.

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На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

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Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для Головкина первым под руководством нового тренера Джоната Бэнкса.

По словам Леффлера, открытая тренировка пройдет во вторник, 28 мая, в Лос-Анджелесе (США). Представители СМИ также смогут увидеть в деле казахстанца Али Ахмедова (14−0, 10 КО), который выступит в андеркарте у Головкина.

Соперником Ахмедова будет американский боксер Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО), который получит за этот бой самый большой гонорар в своей карьере. Интересы казахстанца с 2018 года представляет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину.

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