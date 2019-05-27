Головкин проведет открытую тренировку перед дебютом на DAZN
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для Головкина первым под руководством нового тренера Джоната Бэнкса.
По словам Леффлера, открытая тренировка пройдет во вторник, 28 мая, в
Соперником Ахмедова будет американский боксер Маркус МакДэниэл (15−0, 2 КО), который получит за этот бой самый большой гонорар в своей карьере. Интересы казахстанца с 2018 года представляет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину.