Головкин проведет открытую тренировку перед дебютом на DAZN

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На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Й орке, соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для Головкина первым под руководством нового тренера Джоната Бэнкса.

По словам Леффлера, открытая тренировка пройдет во вторник, 28 мая, в Лос-Анджелесе (США). Представители СМИ также смогут увидеть в деле казахстанца Али Ахмедова (14−0, 10 КО), который выступит в андеркарте у Головкина.