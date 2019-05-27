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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер провел спарринг с абсолютным чемпионом перед боем в андеркарте Головкина

Казахстанский боксер полусреднего веса Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО) активно готовится к своему следующем бою, который намечен на 8 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Главным событием этого вечера бокса станет бой между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Соперником Эюбова по восьмираундовому поединку будет американец Брайан Себальо (8−0, 4 КО).

В рамках подготовки Эюбов провел спарринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе американцем Забом Джудой (44−9, 30 КО). Сам 41-летний ветеран также готовится к возвращению на ринг — 7 июня в Вероне (штат Нью-Йорк) он проведет бой с соотечественником Клетусом Селдином (23−1, 19 КО) за вакантный пояс чемпиона NABF в первом полусредней категории.

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Изначально Эюбов должен был провести бой 27 апреля в Луизиане (США) против американца Сонни Фредриксона (20−1, 13 КО). Однако казахстанец провалил взвешивание и был снят с поединка.

Добавим, что бой Головкин — Роллс пройдет в рамках договорного веса 164 фунта. Для 37-летнего казахстанца этот поединок станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

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