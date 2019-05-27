Казахстанский нокаутер провел спарринг с абсолютным чемпионом перед боем в андеркарте Головкина
Казахстанский боксер полусреднего веса Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО) активно готовится к своему следующем бою, который намечен на 8 июня в
Казахстанский боксер полусреднего веса Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО) активно готовится к своему следующем бою, который намечен на 8 июня в
Главным событием этого вечера бокса станет бой между
В рамках подготовки Эюбов провел спарринг с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе американцем Забом Джудой (44−9, 30 КО). Сам 41-летний ветеран также готовится к возвращению на ринг — 7 июня в Вероне (штат Нью-Йорк) он проведет бой с соотечественником Клетусом Селдином (23−1, 19 КО) за вакантный пояс чемпиона NABF в первом полусредней категории.
Изначально Эюбов должен был провести бой 27 апреля в Луизиане (США) против американца Сонни Фредриксона (20−1, 13 КО). Однако казахстанец провалил взвешивание и был снят с поединка.
Добавим, что бой Головкин — Роллс пройдет в рамках договорного веса 164 фунта. Для 37-летнего казахстанца этот поединок станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.