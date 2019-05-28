«Не удивил своей жадностью». Сергей Ковалев высказался об уходе Головкина от Санчеса

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, в конце апреля объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» после того, как боксер решил сократить жалование тренера.

«Все правильно сделал, Геннадий. А Абель не удивил своей жадностью и высказыванием. Только он забыл одно, что если бы ни Гена, то о нем бы мало кто знал в мире бокса и вряд ли бы он имел сейчас возможность иметь достаточно финансов, чтобы чувствовать себя вполне обеспеченным человеком», — цитирует Ковалева Tofight.ru.

При этом Ковалев также тренировался у Санчеса, однако их сотрудничество было не долгим. Россиянин остался недоволен совместной работой с тренером, назвав Абеля «дилетантом без боксерского опыта».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.