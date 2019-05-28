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08:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Не удивил своей жадностью». Сергей Ковалев высказался об уходе Головкина от Санчеса

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) прокомментировал решение экс-чемпиона в средней категории казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) отказаться от услуг своего давнего тренера Абеля Санчеса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, в конце апреля объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» после того, как боксер решил сократить жалование тренера.

«Все правильно сделал, Геннадий. А Абель не удивил своей жадностью и высказыванием. Только он забыл одно, что если бы ни Гена, то о нем бы мало кто знал в мире бокса и вряд ли бы он имел сейчас возможность иметь достаточно финансов, чтобы чувствовать себя вполне обеспеченным человеком», — цитирует Ковалева Tofight.ru.

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При этом Ковалев также тренировался у Санчеса, однако их сотрудничество было не долгим. Россиянин остался недоволен совместной работой с тренером, назвав Абеля «дилетантом без боксерского опыта».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

В начале мая Головкин представил своего нового тренера — американца Джонатана Бэнкса. Именно он будет готовить казахстанца к намеченному на 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бою против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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