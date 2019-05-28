«Не удивил своей жадностью». Сергей Ковалев высказался об уходе Головкина от Санчеса
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) прокомментировал решение
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) прокомментировал решение
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, в конце апреля объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» после того, как боксер решил сократить жалование тренера.
«Все правильно сделал, Геннадий. А Абель не удивил своей жадностью и высказыванием. Только он забыл одно, что если бы ни Гена, то о нем бы мало кто знал в мире бокса и вряд ли бы он имел сейчас возможность иметь достаточно финансов, чтобы чувствовать себя вполне обеспеченным человеком», — цитирует Ковалева Tofight.ru.
При этом Ковалев также тренировался у Санчеса, однако их сотрудничество было не долгим. Россиянин остался недоволен совместной работой с тренером, назвав Абеля «дилетантом без боксерского опыта».
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал
В начале мая Головкин представил своего нового тренера — американца Джонатана Бэнкса. Именно он будет готовить казахстанца к намеченному на 8 июня на арене Madison Square Garden в