Экс-боксер «Астана Арланс» после защиты титула от WBC получил объединительный бой
Дебютировавший на выходных в США яркой и быстрой победой над малоизвестным местным ветераном Грегори Корбином (15−2, 9 КО)
Дебютировавший на выходных в США яркой и быстрой победой над малоизвестным местным ветераном Грегори Корбином (15−2, 9 КО)
По информации источника, вероятным соперником бронзового призёра ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Хрговича является некогда грозный финн Роберт Хелениус (28−2, 17 КО).
Финского ветерана в последнее время «сватали» сперва в оппоненты дебютанту хэвивейта украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО), затем — в возможные соперники поляку Адаму Ковнацки (19−0, 15 КО). Как оказалось, Хелениус предпочел отправиться к чемпиону WBC американцу Деонтею Уайлдеру (41−0−1, 40 КО), помогал в подготовке к бою с соотечественником Домиником Бризилом (20−2, 18 КО) — Уайлдер победил ТКО 1.
Хелениус ранее заявил, что его следующий бой всенепременно состоится на территории США. В последнем проведённом поединке финн на выезде ярко нокаутировал немца Эркана Тепера (19−3, 12 КО), завладев титулом интерконтинентального чемпиона IBF.