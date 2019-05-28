Экс-боксер «Астана Арланс» после защиты титула от WBC получил объединительный бой

Экс-боксер «Астана Арланс» одержал досрочную победу в дебютном бою в США и защитил титул от WBC

Финского ветерана в последнее время «сватали» сперва в оппоненты дебютанту хэвивейта украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО), затем — в возможные соперники поляку Адаму Ковнацки (19−0, 15 КО). Как оказалось, Хелениус предпочел отправиться к чемпиону WBC американцу Деонтею Уайлдеру (41−0−1, 40 КО), помогал в подготовке к бою с соотечественником Домиником Бризилом (20−2, 18 КО) — Уайлдер победил ТКО 1.