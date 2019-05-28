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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-боксер «Астана Арланс» после защиты титула от WBC получил объединительный бой

Дебютировавший на выходных в США яркой и быстрой победой над малоизвестным местным ветераном Грегори Корбином (15−2, 9 КО) топ-проспект супертяжелове хорват Филип Хргович (8−0, 6 КО) следующий бой проведет летом, вновь на территории Америки, сообщает vRINGE.com со ссылкой на RingPolska.

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По информации источника, вероятным соперником бронзового призёра ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Хрговича является некогда грозный финн Роберт Хелениус (28−2, 17 КО).

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Финского ветерана в последнее время «сватали» сперва в оппоненты дебютанту хэвивейта украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО), затем — в возможные соперники поляку Адаму Ковнацки (19−0, 15 КО). Как оказалось, Хелениус предпочел отправиться к чемпиону WBC американцу Деонтею Уайлдеру (41−0−1, 40 КО), помогал в подготовке к бою с соотечественником Домиником Бризилом (20−2, 18 КО) — Уайлдер победил ТКО 1.

Хелениус ранее заявил, что его следующий бой всенепременно состоится на территории США. В последнем проведённом поединке финн на выезде ярко нокаутировал немца Эркана Тепера (19−3, 12 КО), завладев титулом интерконтинентального чемпиона IBF.

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