Карагандинские горняки запустили «взрывной» флешмоб в поддержку Головкина перед боем с Роллсом
Карагандинские горняки сняли ролик в поддержку своего знаменитого земляка — боксера Геннадия Головкина, сообщает Vesti.kz.
Карагандинские горняки сняли ролик в поддержку своего знаменитого земляка — боксера Геннадия Головкина, сообщает Vesti.kz.
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Таким образом рабочие запустили своеобразный флешмоб. Они призывают казахстанцев снять свой ролик в поддержку Головкина и выложить его в соцсетях с хэштегами #GGGалға, #GGGalga, #GGGbizbirgemyz, #GGGмывместе.
Как рассказали авторы идеи, в создании видео приняли участие 300 рабочих. Съемки проходили на промышленной площадке предприятия. Специально для ролика горняки решили организовать взрыв. Его площадь составила 900 квадратных метров. «Использовано 12 тонн взрывчатки, а объем взорванной горной массы составил 97 тысяч кубометров», — поделились на предприятии. Горняки отмечают, что с нетерпением ждут бой, который состоится 8 июня, и верят в победу своего земляка.
Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня (9 июня по времени Казахстана) на арене Madison Square Garden в