Карагандинские горняки запустили «взрывной» флешмоб в поддержку Головкина перед боем с Роллсом

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«Горняки разрезов “Центральный” и “Западный” АО “Шубарколь комир” пожелали прославленному земляку — всемирно известному боксеру-профессионалу Геннадию Головкину победы в бою со Стивом Роллсом. Пусть твои удары будут такими же сокрушительными, как этот мощный взрыв ста тысяч кубометров горной массы!» — говорится в описании к видео. Короткий ролик был опубликован на YouTube-канале ERG Kazakhstan.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RfAnLoLQ0qA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом рабочие запустили своеобразный флешмоб. Они призывают казахстанцев снять свой ролик в поддержку Головкина и выложить его в соцсетях с хэштегами #GGGалға, #GGGalga, #GGGbizbirgemyz, #GGGмывместе.

Как рассказали авторы идеи, в создании видео приняли участие 300 рабочих. Съемки проходили на промышленной площадке предприятия. Специально для ролика горняки решили организовать взрыв. Его площадь составила 900 квадратных метров. «Использовано 12 тонн взрывчатки, а объем взорванной горной массы составил 97 тысяч кубометров», — поделились на предприятии. Горняки отмечают, что с нетерпением ждут бой, который состоится 8 июня, и верят в победу своего земляка.