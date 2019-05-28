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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Карагандинские горняки запустили «взрывной» флешмоб в поддержку Головкина перед боем с Роллсом

Карагандинские горняки сняли ролик в поддержку своего знаменитого земляка — боксера Геннадия Головкина, сообщает Vesti.kz.

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16
фотографий
16
фотографий

«Горняки разрезов “Центральный” и “Западный” АО “Шубарколь комир” пожелали прославленному земляку — всемирно известному боксеру-профессионалу Геннадию Головкину победы в бою со Стивом Роллсом. Пусть твои удары будут такими же сокрушительными, как этот мощный взрыв ста тысяч кубометров горной массы!» — говорится в описании к видео. Короткий ролик был опубликован на YouTube-канале ERG Kazakhstan.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом рабочие запустили своеобразный флешмоб. Они призывают казахстанцев снять свой ролик в поддержку Головкина и выложить его в соцсетях с хэштегами #GGGалға, #GGGalga, #GGGbizbirgemyz, #GGGмывместе.

Как рассказали авторы идеи, в создании видео приняли участие 300 рабочих. Съемки проходили на промышленной площадке предприятия. Специально для ролика горняки решили организовать взрыв. Его площадь составила 900 квадратных метров. «Использовано 12 тонн взрывчатки, а объем взорванной горной массы составил 97 тысяч кубометров», — поделились на предприятии. Горняки отмечают, что с нетерпением ждут бой, который состоится 8 июня, и верят в победу своего земляка.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня (9 июня по времени Казахстана) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс. Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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