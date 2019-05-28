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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

Фируза Шарипова: После смены тренера женской сборной Казахстана мои шансы на победу в Олимпиаде возросли

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова считает, что после смены главного тренера женской сборной и переноса лицензионных турниров на 2020 год ее шансы выступить на Олимпиаде в Токио увеличились многократно, сообщает пресс-служба спортсменки.

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«После смены главного тренера женской сборной Казахстана по боксу мои шансы выступить на Олимпиаде увеличились многократно. Вадиму Присяжнюку не было вообще никакого доверия, потому что он раньше только палки в колеса вставлял и не допускал меня до больших турниров.

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А с приходом Ерика Алгабека ситуация кардинально меняется. Ерик был моим личным тренером долгое время, и с ним я готова идти дальше. То, что АИБА больше не представляет бокс на Олимпийских играх, и лицензионные турниры перенесены в связи с этим на следующий год, также увеличивает мои шансы. Если объединить усилия моей профессиональной команды, Казахстанской федерации бокса и женской сборной Казахстана, я уверена, что выиграю «золото». Мы проводили секретные спарринги со сборницами из нескольких стран и понимаем, что шансы на победу у меня очень высокие. К тому же я сейчас тренируюсь под руководством тренера женской сборной России. В любом случае я рассчитываю рано или поздно выиграть Олимпийские игры. Рассматриваю участие в Токио и в следующей Олимпиаде. По возрасту я подхожу туда", — написала Фируза Шарипова на странице своего общественного фонда в инстаграме.

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