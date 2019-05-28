«Я именно тот, кто победит “Канело”». Конкурент Головкина на бой в сентябре сделал заявление

1 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Смиту предстоит провести защиту титула — он встретится с французско-камерунским боксером Хассаном Н`Дамом Н`Жикамом (37−3, 21 КО). По словам британца, в этом бою он должен громко заявить о себе, чтобы получить поединок против «Канело».
«Альварес упомянул мое имя, я должен правильно на это ответить. Люди хотят увидеть наш поединок. Возможно, я именно тот боксер, который сможет побить “Канело”. Если я не покажу лучшую версию себя на выходных, то эти надежды быстро исчезнут. Madison Square Garden — особенное место. Тем более, что мне предстоит впервые защищать свой титул именно на этой арене. Это историческое сооружение, каноническое место для бокса. Перед боем против Гроувза меня также списывали со счетов. Тогда говорили, что я ему не оппонент. Я испытывал огромное давление. Но с тех пор многое поменялось, люди возлагают на меня надежды. Мне еще нужно привыкнуть к этому. Вокруг меня теперь постоянно шумиха. Я чувствую, что в некотором смысле победа над Гроувзом помогла мне раскрыть свои лучшие стороны. Теперь я другой боксер», — заявил Смит.
Помимо Смита, на бой с «Канело» в сентябре претендует еще два боксера. Это экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и чемпион IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший (25−0, 21 KO).
Напомним, Головкин и «Канело» дважды встречались в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
В мае этого года на этой же арене Альварес победил в объединительном бою Дэниэла Джейкобса. Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу.