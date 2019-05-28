«Я именно тот, кто победит “Канело”». Конкурент Головкина на бой в сентябре сделал заявление

«Альварес упомянул мое имя, я должен правильно на это ответить. Люди хотят увидеть наш поединок. Возможно, я именно тот боксер, который сможет побить “Канело”. Если я не покажу лучшую версию себя на выходных, то эти надежды быстро исчезнут. Madison Square Garden — особенное место. Тем более, что мне предстоит впервые защищать свой титул именно на этой арене. Это историческое сооружение, каноническое место для бокса. Перед боем против Гроувза меня также списывали со счетов. Тогда говорили, что я ему не оппонент. Я испытывал огромное давление. Но с тех пор многое поменялось, люди возлагают на меня надежды. Мне еще нужно привыкнуть к этому. Вокруг меня теперь постоянно шумиха. Я чувствую, что в некотором смысле победа над Гроувзом помогла мне раскрыть свои лучшие стороны. Теперь я другой боксер», — заявил Смит.