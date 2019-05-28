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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Буду огрызаться и загрызу его». Казахстанский нокаутер — о бое в андеркарте Головкина

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz возможность выступить в вечере бокса, где главным станет бой Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Опытный нокаутер понимает, что его рассматривают на роль «андердога», но он уверен в себе и не собирается сдаваться.

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По словам Эюбова, его ждет сложное противостояние с американцем Брайаном Себальо (8−0, 4 КО), который превосходит его физически, но казахстанец знает, как повернуть ситуацию в свою сторону. Восьмираундовая встреча в Нью-Йорке пройдет в полусреднем весе.

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«Мой бой пройдет в андеркарте у GGG. У нашего большого чемпиона. Мне предложили поединок в весе, в котором я раньше не выступал. Потяжелее, чем обычно. Оппонент большой будет, под метр 80. Потяжелее меня… Но я согласился, ведь это такой шанс. Чего ждать? Тем более, он пройдет в “Мэдиссоне”. А я с детства смотрел, как там дерутся легендарные бойцы — Тайсон, Фрезер и Али. А теперь я сам буду там биться. Я согласился. Буду драться, как оппонент. В боксе так: если ты выходишь в красный угол — ты претендент, а если в синий — ты претендент на поражение. Мне дали синий угол, а ему — красный. У него крутой менеджер и промоутер большой. Да и у боксера данные хорошие. Они считают, что он у меня выиграет. Поэтому меня выбрали в оппоненты. Так много кто дрался. Мэнни Пакьяо и многие другие. И они ломали претендентов. Выйду в этом бою, как претендент, а стану чемпионом. Пусть мой соперник большой, но я буду с ним драться, огрызаться и загрызу его. Я — неудобный боксер. Моя манера бокса неудобна для всех, и этим я возьму этот поединок. Каким бы мой соперник ни был — здоровым и сильным, но психологически я сильнее. Готов к бою. Мой соперник большой, но большой шкаф хорошо падает. Это большая честь драться в андеркарте у Головкина», — сказал Эюбов.

Напомним, Бахтияр Эюбов станет третьим казахстанцем, который выйдет на ринг 8 июня в Нью-Йорке. Главным событием вечера станет поединок нашего соотечественника Геннадия Головкина проти Стива Роллса из Канады, а еще одним участником андеркарта является суперсредневес Али Ахмедов (14−0, 10 КО) из Казахстана.

Жигер Абенов  

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